Арест для одиозного "Паши Мерседеса": суд принял новое решение

Скандально известного митрополита Павла Лебедя, который вчера был замечен в Лавре, оставили под круглосуточным домашним арестом на 2 месяца.

Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев". Ранее его адвокат подтвердил визит "Паши Мерседеса" в Лавру по неожиданной причине — пообедать, и заявил, что не считает это нарушением домашнего ареста.

Известно, что сегодня, 30 июня, в Соломенском суде Киева проходит заседание о продлении Павлу Лебедю домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет. Обвинение требовало, чтобы мера пресечения была продлена еще на два месяца. В то же время сторона защиты настаивает на якобы безосновательных обвинениях и требует у суда отменить домашний арест.