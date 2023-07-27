"Чаша уже переполнена": почему клирики УПЦ требуют от митрополита Онуфрия окончательного разрыва с РПЦ

Окончательный разрыв с Московским патриархатом до сих пор не произошел

В сети появилось открытое письмо священников УПЦ МП к главе церкви митрополиту Онуфрию. В письме, которое подписало уже более 100 клириков, выдвинуто требование к Онуфрию собрать Собор, "где должен произойти окончательный разрыв с РПЦ".

Как рассказал "Телеграфу" один из подписантов письма Онуфрию — протоиерей УПЦ МП Георгий Гуляев, причиной обращения к предстоятелю стала настоятельная необходимость реально отмежеваться от РПЦ.

"Чаша уже переполнена. Мы действительно очень консервативная структура и есть много условностей. Причина этого всего — либо пророссийское лобби внутри нашей церкви, либо страх сделать решительные шаги. Но нужно принять решение, которое было бы с евангельской точки зрения. Почему мы подписываем это письмо. Со времени Собора в Феофании мы все делали, чтобы подать сигнал, намекнуть, заявить о том, что мы не являемся РПЦ: варим миро, не поминаем патриарха на службе, но как говорится — покажите конкретную бумагу. а это уже сигнал. Есть движение снизу, которое влияет на архиереев", — объяснил Георгий Гуляев.

Таким образом, духовенство внутри самого Московского патриархата фактически признало, что прошедший в мае прошлого года в Феофании Собор УПЦ МП никакого реального разрыва связей с москвой не принес. Хотя верхушка Московского патриархата больше года настаивает на обратном.

"Движение снизу", о котором говорит протоиерей, на самом деле уже давно тлеет внутри самого Московского патриархата.

"Просто низовые священники ближе к людям, поэтому они скорее меняют свое сознание", — объясняет "Телеграфу" религиовед Игорь Козловский.

Больше о том, что происходит с УПЦ МП и приведет ли это к революции в Московском патриархате, читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Анатомия "чуда": почему в УПЦ МП вдруг заговорили о российском терроризме".

Напомним, скандально известного митрополита УПЦ МП Павла Лебедя оставили под круглосуточным домашним арестом на 2 месяца. Несмотря на доказательную базу, адвокат продолжал настаивать на том, чтобы экс-наместнику Киево-Печерской лавры отменили меру пресечения.