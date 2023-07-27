Анатомия "чуда": почему в УПЦ МП вдруг заговорили о российском терроризме

На митрополита Онуфрия давят снизу с требованием реально отмежеваться от РПЦ

В ночь на 23 июля россия нанесла очередной ракетный удар по Одессе, в результате которого значительные разрушения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП. Это событие мгновенно запустило цепную реакцию "русофобии" оттуда, откуда никто не ждал – из самого Московского патриархата в Украине.

В Одесской епархии чуть ли не впервые с начала большой войны, назвали россию террористом, а священники УПЦ МП по всей Украине начали собирать подписи за реальный разрыв отношений с РПЦ.

Что происходит? УПЦ МП неожиданно испытала на себе евангельское чудо прозрения? Если да, приведет ли это к революции в Московском патриархате? На эти вопросы искал ответ "Телеграф".

Хронология "чуда"

…выглядит следующим образом:

Сначала появилось резкое заявление на сайте Одесской епархии:

"Во время российской террористической атаки на город Одессу вражеская ракета попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Одесская епархия УПЦ в очередной раз осуждает агрессию россии против Украины, этот террористический акт ", — отмечалось в тексте заявления.

Затем недвусмысленно высказался викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор (Владислав Быков). Он обратился с письмом в Синод РПЦ и к патриарху Московскому Кириллу (Гундяеву) лично.

"Сегодня мы (говорю от имени многих архиереев УПЦ) осуждаем эту безумную агрессию россии против нашей Независимой страны. Осуждаем варварские захваты наших епархий на востоке и юге Украины. Осуждаем репрессии и притеснения, которые творят Ваши органы на временно оккупированных территориях Украины! Требуем отцепиться нашей Церкви, от наших архиереев и нашего Предстоятеля", — отметил клирик в письме.

"Контрольный" совершил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Алексей Саввин). Именно он в 2010 году вместе с Гундяевым освящал восстановленный в то время Спасо-Преображенский собор, обещая Кириллу "вечную верность одесситов патриаршей церкви".

"Сегодня ночью произошло самое страшное событие в новейшей истории — российская ракета по указанию командования российской федерации попала в духовное сердце миролюбивого города Одессы. Это настоящий геноцид украинского народа . Это безумие всех тех, кто отдает приказы бомбить Украину, убивать наших воинов и наших людей. Мы защищаем свою родную украинскую землю, мы защищаем границы нашего суверенного Независимого Государства", — подчеркнул Агафангел в обращении в Одесскую митрополию.

"Русская ракета", "геноцид украинского народа"… Риторика настолько непривычна для Московского патриархата, что сначала даже возникли сомнения: не фейк ли этот документ? Но оказалось, что настоящий.

Дальше – больше! В сети появилось открытое письмо священников УПЦ МП к главе церкви митрополиту Онуфрия. В письме, которое подписало уже более 100 клириков, предъявлено требование к Онуфрию собрать Собор, "где должен произойти окончательный разрыв с РПЦ ".

Таким образом, духовенство внутри самого Московского патриархата фактически признало, что прошедший в мае прошлого года в Феофании Собор УПЦ МП никакого реального разрыва с Москвой не принес. Хотя верхушка Московского патриархата больше года настаивает на обратном.

Последствия разрушения собора в Одессе

Что происходит?

Как рассказал "Телеграфу" один из подписантов письма Онуфрию — протоиерей УПЦ МП Георгий Гуляев, причиной обращения к предстоятелю стала настоятельная необходимость реально отмежеваться от РПЦ.

"Чаша уже переполнена. Мы действительно очень консервативная структура и есть много условностей. Причина этого всего — либо пророссийское лобби внутри нашей церкви, либо страх сделать решительные шаги. Но нужно принять решение, которое было бы с евангельской точки зрения. Почему мы подписываем это письмо? Со времени Собора в Феофании мы все делали, чтобы подать сигнал, намекнуть, заявить о том, что мы не являемся РПЦ: варим миро, не поминаем патриарха на службе, но как говорится — покажите конкретную бумагу. Письмо начали уже подписывать архиереи, а это уже сигнал. Есть движение снизу, которое влияет на архиереев", — объяснил Гуляев.

"Движение снизу", о котором говорит протоиерей, на самом деле уже давно тлеет внутри самого Московского патриархата.

"Просто низовые священники ближе к людям, поэтому они скорее меняют свое сознание", — объясняет "Телеграфу" религиовед Игорь Козловский.

Так, Собор в Феофании стал следствием этого "движения снизу", ведь после начала широкомасштабного вторжения от Московского патриархата стали "отваливаться" приходы, а около 400 клириков УПЦ МП обратились в Собор предстоятелей древних восточных церквей с требованием осудить Гундяева.

В такой ситуации Онуфрию нужно было что-то быстро делать. Глава УПЦ МП ограничился "косметическими" изменениями в устав и беззубой позицией по отношению к Гундяеву. Тогда это сработало и на некоторое время позволило удержать ситуацию, потому что епископат МП упорно убеждал свое же духовенство, что с РПЦ покончено.

Сейчас ситуация уже другая.

"Для Агафангела и священников его епархии уже факт, что прошлое будет разрушено и нужно четче проговорить, куда же движется УПЦ", — добавил Козловский.

"Должно быть какое-то такое действие, которое позволит спокойно смотреть людям в глаза, ведь общество не понимает нашей консервативности и требует этого низовое духовенство, которое практически работает с людьми", — подчеркивает Гуляев.

В епископате УПЦ уверяют, что не имеют ничего против нового Собора.

"В соборах всегда есть смысл, потому что в них реализуется один из основных принципов устройства церкви — соборность", — пояснил "Телеграфу" митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Олег Вечеря).

Но! По мнению Климента, нет конкретного механизма реализации идеи для рассмотрения на таком Соборе.

"Уверен, что уже не существует альтернативы самостоятельности и независимости УПЦ. Но духовенство и миряне УПЦ все возможные варианты развития событий рассматривают исключительно в рамках соблюдения церковных канонов, не допуская возможности потери, говоря на светском языке легитимности Церкви из-за опасности оказаться в расколе или иной форме отпадения от благодатного единения во Христе со всеми существующими поместными церквями. Я внимательно прочитал письмо и, к сожалению, как и во всех предыдущих подобных публичных призывах, не нашел там главного ответа — как конкретно предлагается претворить в жизнь то, о чем идет речь в письме, чтобы не навредить и не потерять то, что сегодня делает нашу Церковь Церковью в полном смысле этого слова", – резюмировал митрополит.

Какие конкретные действия могли бы реально отмежевать УПЦ от Московского патриархата?

"Это может быть конкретное заявление о том, что они разрывают канонические связи с Московским патриархатом, обращение ко всем предстоятелям поместных церквей, чтобы они восприняли движение УПЦ к самостоятельности. Это может быть налаживание диалога с ПЦУ, что, конечно, маловероятно. Или обратиться к Вселенскому патриарху как к третейскому судье в православном мире, который может стать площадкой для переговоров и понимания, какое сожительство будет в Украине разных православных ветвей", — объясняет Козловский.

Все эти "рецепты" лишают церковь легитимности, о которой говорит Климент. Но после разрушения храма в Одессе, заявлений о геноциде, письма клириков МП, возможно стоит надеяться, что…

Будет ли революция?

"Революции не будет, — уверяет "Телеграф" доктор философских наук Людмила Филиппович . — Ресурс маленький. 400 клириков раньше подписывали письмо, 100 подписали сейчас — всего 500. А священников у них 12,5 тысяч. Была бы хотя бы треть, тогда можно о чем-то говорить, а так…"

А без критической массы и соответствующего давления "снизу", верхушка УПЦ МП, не сделает никаких резких шагов.

"Проблема на епископальном уровне, на уровне митрополита Онуфрия, митрополита Антония (управляющего делами УПЦ МП. — Ред. ), которые медлят с решительными шагами", — говорит Козловский.

"УПЦ МП переживает управленческий кризис, — добавляет митрополит ПЦУ Александр (Драбинко), комментируя ситуацию "Телеграфу". — Ни митрополит Онуфрий, ни Антоний, ни Синод не могут быть выразителями интересов епископата, духовенства и верующих. Они потеряли функциональную роль. И если руководство не может ни защитить, ни помочь, ни сформулировать четкую позицию, такое руководство является бездарным. Это и есть в Московском патриархате".

Действительно, чтобы проиллюстрировать диссонанс внутри УПЦ МП, достаточно посмотреть на реакцию верхушки церкви в день теракта в Одессе. В то время как местная епархия заявляет о террористическом акте, Онуфрий правит праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре и говорит, что Лавра должна остаться у Московского патриархата.

Заявление от предстоятеля УПЦ МП все же было, но в нем он призвал верующих к "терпению и сугубой молитве" в связи с "несчастьем, постигшим город".

"В конце концов победит Божественная любовь", — сказал Онуфрий.

Атмосфера в Лавре после теракта в Одессе

В такой ситуации раскола внутри МП…

Что дальше будет с церковью?

Основных сценариев несколько.

Первый — делать вид, что ничего не произошло.

"Онуфрий выжидает. Он не хочет потерять церковь и занял непонятную позицию. Ты либо берешь на себя ответственность, либо нет, а он, судя по всему, не хочет", — объясняет Филиппович.

Второй — все же созвать Собор и пытаться снова "подмазать губы" без реального разрыва с РПЦ.

Третий – реально разорвать связь с Москвой.

"Формально отсоединение УПЦ от РПЦ сделает последнюю рядовой структурой. А они этого боятся. Боятся и собственной власти, мол, мы в вас столько вкладывали, чтобы был хоть какой-то намек на "единый русский мир", а вы проиграли", — добавляет протоиерей Георгий Гуляев.

Но в таком случае УПЦ МП теряет свой канонический статус и будет вынуждена либо существовать в невесомости, как в свое время УПЦ КП, либо найти "гравитацию" в диалоге с ПЦУ.

Четвертый – обратиться к Вселенскому патриарху.

"Если духовенство отбросит от этой рыбы голову, то туловище можно еще спасти. Должны собраться епископы и провозгласить какую-то форму временного управления. Если УПЦ не хочет идти на переговоры с ПЦУ, то есть возможность на переходный период до урегулирования вопросов просить патриарха Варфоломея о временном управлении. Во всяком случае, начать поминать патриарха Варфоломея и просить его об урегулировании канонического статуса УПЦ", — объясняет митрополит Александр.

Впрочем, по мнению Людмилы Филиппович, все сценарии станут реализовываться одновременно.

"Будет несколько стратегий, ведь церковь не едина в своих планах. Есть там люди, которые готовы присоединиться к ПЦУ, потому что их не устраивает невыразительное состояние УПЦ. Есть люди, которые никогда не присоединятся. Третьи — хотели бы пойти под Варфоломея. Он принимает единичных клириков, но массово не факт, что согласится. Церковь будет сохранять формальное единство, но внутри будут проходить все эти процессы", — резюмировала Филиппович.