"А протесты будут?" Две епархии УПЦ МП за день ушли в российскую церковь

Церкви уже были зарегистрированы российским минюстом

Донецкая и Горловская епархии УПЦ московского патриархата якобы по собственному желанию перешли в Российскую православную церковь (РПЦ).

Об этом сообщил главарь так называемой "днр" денис пушилин, который заявил о поддержке такого шага.

"Я убежден, что это был непростой, но верный шаг", — написал он и добавил, что в т.н. "минюст днр" было направлено его обращение о том, чтобы ускорить процедуру оформления документов согласно российскому законодательству.

Официальных сообщений на сайтах епархий по этому поводу не поступало, тем не менее российский минюст зарегистрировал новые религиозные организации в составе РПЦ.

На эту информацию отреагировал сооснователь "Демократической секиры" Виктор Трегубов, который поинтересовался, будет ли верхушка УПЦ МП заявлять о рейдерстве или устраивать протесты по этому поводу.

Как известно, это не первые епархии УПЦ МП, которых перетащили в РПЦ после начала оккупации. В частности речь идет о Луганской, Алчевской, Бердянской и Крымской епархиях. Впрочем, никакой реакции от церковной верхушки УПЦ не поступало.