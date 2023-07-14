"А протести будуть?" Дві єпархії УПЦ МП за день пішли у російську церкву

Церкви вже були зареєстровані російським мін’юстом

Донецька та Горлівська єпархії УПЦ московського патріархату нібито за власним бажанням перейшли до Російської православної церкви (РПЦ).

Про це повідомив ватажок так званої "днр" деніс пушилін, який заявив про підтримку такого кроку.

"Я переконаний, що це був непростий, але вірний крок", — написав він і додав, що у т.зв. "мінюст днр" було направлено його звернення про те, щоб прискорити процедуру оформлення документів згідно із російським законодавством.

Офіційних повідомлень на сайтах єпархій із цього приводу не надходило, проте російський мін’юст вже зареєстрував нові релігійні організації у складі РПЦ.

На цю інформацію відреагував співзасновник "Демократичної сокири" Віктор Трегубов, який поцікавився, чи заявлятиме верхівка УПЦ МП про рейдерство чи влаштовуватиме протести з цього приводу.

Як відомо, це не перші єпархії УПЦ МП, яких перетягли до РПЦ після початку окупації. Зокрема йдеться про Луганську, Алчевську, Бердянську та Кримську єпархії. Втім, жодної реакції від церковної верхівки УПЦ не надходило.