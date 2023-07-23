"Ваши священники освящают ракеты, которыми нас бомбят": в УПЦ после обстрела Одессы обратились к главе российской церкви

С обращением выступил один из видных сторонников "русской церкви"

К вечеру 23 июля в УПЦ (МП) наконец прокомментировали обстрел россиянами Спасо-Преображенского собора в Одессе. Для многих стало неожиданностью, однако митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в достаточно резкой манере обратился к прихожанам. Интересно, что Агафангела называли одним из сторонников "русского мира" и "русской церкви".

Текст его обращения был обнародован на странице Одесской епархии УПЦ (МП). Там, в частности, говорится о геноциде украинского народа.

Агафангел обратился к одесситам

В тексте есть четкое указание, что Одессу обстреляли россияне

Отметим, что викарий Одесской епархии УПЦ (МП), архиепископ Арцизский Виктор написал открытое письмо патриарху РПЦ кириллу с требованием оставить их церковь в покое. Текст письма был обнародован Свято-Ильинским монастырем в Telegram.

В первую очередь он напомнил кириллу, что на соборе 27 мая прошлого года УПЦ приняла решение выйти из-под подчинения РПЦ, а также упрекнул в том, что по его благословению российские оккупанты "производят бесчинство и откровенную войну на суверенной территории Украинской Державы", а также убивают тех, кого российская церковь считает "своими детьми".

"Вы ни одного слова не сказали о том, что нужно прекратить эту каинову войну. Прекратить эти убийства и разрушения мирных городов и сёл! Прекратить кровопролитие! Ваши епископы и священники освящают и благословляют танки и ракеты, которые бомбят наши мирные города", — написал Виктор.

Архиепископ добавил, что из-за личных амбиций кирилл потерял УПЦ и сейчас делает все, чтобы уничтожить ее на территории Украины. Кроме того, он осудил захваты РПЦ епархий на оккупированных территориях, а также отстать от их церкви.

Как сообщалось ранее, в УПЦ ранее российский обстрел собора назвали терактом. Там рассказали, что российская ракета попала прямо в центральный алтарь, частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.