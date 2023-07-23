"Уничтожают нашу европейскую цивилизацию": Италия отреагировала на обстрел россией Одессы и пообещала помощь

В Италии предложили помощь Украине

Глава правительства Италии Джорджа Мелони отреагировала на российский удар по Одессе и повреждение Спасо-Преображенского собора, пообещав помочь в его восстановлении.

Информация об этом обнародована в Twitter посольства Италии в Украине. Мелони отметила, что итальянцев очень расстроило повреждение исторической достопримечательности и гибель мирных людей.

Она также напомнила, что эти российские обстрелы ставят целью уничтожить зернохранилища и тем самым оставить без еды миллионы людей по всему миру.

"Российские агрессоры разрушают зернохранилища, лишая пищи миллионы нуждающихся в ней людей. Они уничтожают нашу европейскую цивилизацию, ее священные символы", — отметила Мелони.

Премьер Италии также напомнила, что ее страна имеет уникальные навыки в вопросах реставрации объектов культурного наследия, а потмоу готова присоединиться к усилиям по восстановлению собора и других поврежденных объектов культурного наследия.

Как сообщалось ранее, в УПЦ МП российский обстрел собора назвали терактом. Там рассказали, что российская ракета попала прямо в центральный алтарь, частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.