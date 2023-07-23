"Знищують нашу європейську цивілізацію": Італія відреагувала на обстріл росією Одеси та пообіцяла допомогу

В Італії запропонували допомогу Україні

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні відреагувала на російський удар по Одесі та пошкодження Спасо-Преображенського собору, пообіцявши допомогти у його відновленні.

Інформація про це оприлюднено у Twitter посольства Італії в Україні. Мелоні зазначила, що італійців дуже засмутило пошкодження історичної пам’ятки та загибель мирних людей.

Вона також нагадала, що ці російські обстріли мають на меті знищити зерносховища і цим залишити без їжі мільйони людей по всьому світу.

"Російські агресори руйнують зерносховища, позбавляючи їжі мільйони людей, які її потребують. Вони знищують нашу європейську цивілізацію, її священні символи", — зазначила Мелоні.

Прем’єр Італії також нагадала, що її країна має унікальні навички з питань реставрації об’єктів культурної спадщини, а тому готова приєднатися до зусиль з відновлення собору та інших пошкоджених об’єктів культурної спадщини.

Як повідомлялося раніше, в УПЦ МП російський обстріл собору назвали терактом. Там розповіли, що російська ракета потрапила прямо в центральний вівтар, частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищено службові приміщення нижньої частини собору.