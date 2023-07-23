"Ваші священики освячують ракети, якими нас бомбять": в УПЦ після обстрілу Одеси звернулися до глави російської церкви

Зі зверненням виступив один з видних сторонників "російської церкви"

Надвечір 23 липня в УПЦ (МП) нарешті прокоментували обстріл росіянами Спасо-Преображенського собору в Одесі. Для багатьох стало несподіванкою, проте митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел у досить різкій манері звернувся до парафіян. Цікаво, що Агафангела називали одним із прихильників "російського світу" та "російської церкви".

Текст його звернення було оприлюднено на сторінці Одеської єпархії УПЦ (МП). Там, зокрема, йдеться про геноцид українського народу.

Митрополит Агафангел прямо говорить, що Одесу обстріляли російські війська

Йдеться також про геноцид українського народу

А ось вікарій Одеської єпархії УПЦ (МП), архієпископ Арцизький Віктор взагалі написав відкритий лист патріарху РПЦ кирилу з вимогою дати їм спокій. Текст листа було оприлюдненого Свято-Іллінським монастирем у Telegram.

В першу чергу він нагадав кирилу, що на соборі 27 травня минулого року УПЦ прийняла рішення вийти з-під підпорядкування РПЦ, а також дорікнув у тому, що за його благословенням російські окупанти "виробляють безчинство і відверту війну на суверенній території Української Держави", а також вбивають тих, кого російська церква вважає "своїми дітьми".

"Ви жодного слова не сказали про те, що треба припинити цю каїнову війну. Припинити ці вбивства та руйнування мирних міст і сіл! Припиніть кровопролиття! Ваші єпископи та священники освячують та благословляють танки та ракети, які бомблять наші мирні міста", — написав Віктор.

Архієпископ додав, що через особисті амбіції кирил втратив УПЦ і зараз робить все, щоб знищити її на території України. Крім того, він засудив захоплення РПЦ єпархій на окупованих територіях та зажадав залишити їх церкву у спокої.

Як повідомлялося раніше, в УПЦ раніше російський обстріл собору назвали терактом. Там розповіли, що російська ракета потрапила прямо в центральний вівтар, частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищено службові приміщення нижньої частини собору.