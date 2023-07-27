"Альтернативы не существует": почему иерархи УПЦ МП не могут расстаться с москвой

Даже если Собор примет решение, механизма его реализации нет

Собрание Собора, которое сейчас инициируют более 100 клириков УПЦ МП, может принимать важные церковные решения, в том числе судьбоносные изменения. Однако имеется один нюанс.

Об этом "Телеграфу" рассказал митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Олег Вечеря).

"В соборах всегда есть смысл, потому что в них реализуется один из основных принципов устроения церкви — соборность", — говорит митрополит.

Однако, по мнению Климента, конкретного механизма реализации идеи расторжения связи с Московским патриархатом для рассмотрения на таком Соборе нет.

"Уверен, что уже не существует альтернативы самостоятельности и независимости УПЦ. Но духовенство и миряне УПЦ все возможные варианты развития событий рассматривают исключительно в рамках соблюдения церковных канонов, не допуская возможности потери, говоря светским языком, легитимности Церкви из-за опасности оказаться в расколе или иной форме отпадение от благодатного единения во Христе со всеми существующими поместными церквями. Я внимательно прочитал письмо и, к сожалению, как и во всех предыдущих подобных публичных призывах, не нашел там главного ответа — как конкретно предлагается претворить в жизнь то, о чем идет речь в письме, чтобы не навредить и не потерять то, что сегодня делает нашу Церковь Церковью в полном смысле этого слова", – резюмировал митрополит Нежинский и Прилуцкий.

В то же время существуют конкретные действия, которые могли бы реально отмежевать УПЦ от Московского патриархата, поясняет "Телеграфу" религиовед Игорь Козловский.

"Это может быть конкретное заявление о том, что они разрывают канонические связи с Московским патриархатом, обращение ко всем предстоятелям поместных церквей, чтобы они восприняли движение УПЦ к самостоятельности. Это может быть налаживание диалога с ВТО, что, конечно, маловероятно. обратиться к Вселенскому патриарху как к третейскому судье в православном мире, который может стать площадкой для переговоров и понимания, какое сожительство будет в Украине разных православных ветвей", — объясняет религиовед.

Однако все эти "рецепты" лишают церковь легитимности, о которой говорит Климент.

Больше о том, что происходит с УПЦ МП и приведет ли это к революции в Московском патриархате, читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Анатомия "чуда": почему в УПЦ МП вдруг заговорили о российском терроризме".

Ранее "Телеграф" писал о том, что Донецкая и Горловская епархии УПЦ Московского патриархата якобы по собственному желанию перешли в Российскую православную церковь.