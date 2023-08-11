Лавру оцепили полицейские, а внутри военные: что происходит (фото, видео)

Некоторые храмы продолжат быть открытыми для посещения

После того как сторонники УПЦ (МП) не единожды мешали работе комиссии Минкульта в Киево-Печерской лавре, администрация заповедника приняла решение временно ограничат доступ посетителей на территорию. Ограничения касаются Нижней Лавры, а обеспечить его выполнения позвали силовиков.

Об этом сообщает "Телеграф".

Ограничения начали действовать с 7 утра 11 августа. При этом, для проведения богослужений и посещения Киево-Печерской Лавры будут открыты:

Храм Прп. Сергея Радонежского.

Храм Прп. Агапита Печерского.

Храм Воскресения Христова ("Афганская церковь").

Храм Прпп. Антония и Феодосия Печерских с Трапезной палатой.

Успенский собор.

"Просим всех отнестись с пониманием к этой ситуации. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении администрации.

И, как передает корреспондент "Телеграфа", ограничения уже начали действовать. Для охраны порядка на территории заповедника расположились "красные береты" (военная служба правопорядка).

А по внешнему периметру Лавры расставлены множество полицейских, которые не пускают посетителей внутрь.

Напомним, что во вторник, 4 июля, комиссия Минкульта прибыла в Киево-Печерскую лавру и попыталась опечатать корпуса. Их в свою очередь уже давно должны были покинуть представители УПЦ МП из-за расторжения договора аренды. Это была не первая попытка комиссии провести подобную работу, однако каждый раз прихожане блокируют их действия.