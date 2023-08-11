Лавру оточили поліцейські, а всередині військові: що відбувається (фото, відео)
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Деякі храми продовжать бути відкритими для відвідування
Після того як прихильники УПЦ (МП) не раз заважали роботі комісії Мінкульту в Києво-Печерській лаврі, адміністрація заповідника прийняла рішення тимчасово обмежити доступ відвідувачів на територію. Обмеження стосуються Нижньої Лаври, а забезпечити його виконання покликали силовиків.
Про це повідомляє "Телеграф".
Обмеження почали діяти з 7 ранку 11 серпня. При цьому для проведення богослужінь та відвідування Києво-Печерської Лаври буде відкрито:
- Храм Прп. Сергія Радонезького.
- Храм Прп. Агапіта Печерського.
- Храм Воскресіння Христового ("Афганська церква").
- Храм Прпп. Антонія та Феодосія Печерських із Трапезною палатою.
- Успенський собор.
"Просимо всіх поставитися з розумінням до цієї ситуації. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні адміністрації.
І, як передає кореспондент "Телеграфа", обмеження вже почали діяти. Для охорони порядку у заповіднику розташувалися "червоні берети" (військова служба правопорядку).
А на зовнішньому периметрі Лаври розставлено безліч поліцейських, які не пускають відвідувачів усередину.
Нагадаємо, що у вівторок, 4 липня, комісія Мінкульту прибула до Києво-Печерської лаври та спробувала опечатати корпуси. Їх у свою чергу вже давно мали залишити представники УПЦ МП через розірвання договору оренди. Це була не перша спроба комісії провести подібну роботу, однак щоразу парафіяни блокують їхні дії.