Целый бункер с винным погребом и сауной: хоромы Паши "Мерседеса" в Лавре сняли на видео

Тайные комнаты были найдены абсолютно случайно

В нижней части Киево-Печерской лавры обнаружили покои бывшего наместника Паши (Лебедя) "Мерседеса", который вышел под залог в 33 млн гривен. Прихожанам был доступен только один этаж, который был скромно обставлен, но на самом деле в Лавре скрывались еще три этажа.

Видео опубликовали на портале "ТСН". На кадрах видно, что покои митрополита состояли из нескольких комнат с интересным содержанием.

С сегодняшнего дня, 11 августа, полиция перекрыла доступ в нижнюю часть Киево-Печерской лавры для всех, кроме монахов и студентов духовной академии. Это было сделано для того, чтобы наконец-то можно было провести осмотр помещений и инвентаризацию нескольких корпусов святыни. Однако несколько десятков неизвестных заперлись в гостинице и ряде других помещений.

Но, несмотря на все сложности, попасть в резиденцию Митрополита Павла все же удалось. Оказалось, что помимо общедоступного для всех этажа у нее есть еще три потайных, которые расположены со стороны днепровской кручи. Пока УПЦ МП главенствовала в Лавре, доступ ниже по этажу имели только избранные, а когда произошел прорыв водопроводной трубы, работники заповедника совершили неожиданное открытие.

Так, на кадрах видно, что на нижних этажах обустроен тренажерный зал персонально для Паши "Мерседеса", сауна и винный погреб, правда уже пустой. Но сотрудников заповедника заинтересовала одна из "скромных" комнат, которая может таить в себе неизвестный вход в ближние пещеры, которые во время строительства замуровали.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Лавре собирали "донаты" на залога для Паши "Мерседеса". Фото были опубликованы в сети.