Цілий бункер з винним погребом та сауною: хороми Паші "Мерседеса" у Лаврі зняли на відео

Таємні кімнати знайшли абсолютно випадково

У нижній частині Києво-Печерської лаври виявили покої колишнього намісника Паші (Лебедя) "Мерседеса", який вийшов під заставу у 33 млн гривень. Парафіянам був доступний лише один поверх, який був скромно обставлений, але насправді в Лаврі ховалися ще три поверхи.

Відео опублікували на порталі "ТСН". На кадрах видно, що покої митрополита складалися з кількох кімнат із цікавим змістом.

З сьогоднішнього дня, 11 серпня, поліція перекрила доступ до нижньої частини Києво-Печерської лаври для всіх, окрім ченців та студентів духовної академії. Це було зроблено для того, щоб нарешті можна було провести огляд приміщень та інвентаризацію кількох корпусів святині. Однак кілька десятків невідомих замкнулися в готелі та низці інших приміщень.

Але, незважаючи на всі складнощі, потрапити до резиденції Митрополита Павла все ж таки вдалося. Виявилося, що крім загальнодоступного для всіх поверху, у неї є ще три потаємні, які розташовані з боку дніпровської кручі. Поки УПЦ МП панувала в Лаврі, доступ нижче поверхом мали лише обрані, а коли стався прорив водопровідної труби, працівники заповідника зробили несподіване відкриття.

Так, на кадрах видно, що на нижніх поверхах облаштований тренажерний зал персонально для Паші "Мерседеса", сауна та винний льох, щоправда, вже порожній. Але співробітників заповідника зацікавила одна із "скромних" кімнат, яка може приховувати невідомий вхід до ближніх печер, які під час будівництва замурували.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Лаврі збирали "донати" на заставу для Паші "Мерседеса". Фото опублікували в мережі.