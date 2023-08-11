Особистий ставок, позолота і джакузі: шикарний особняк втікача Сімоненко нагадав старий анекдот (фото)

У мережі згадали анекдот для комуністів, побачивши шикарно обставлений особняк

У мережі показали фото із будинку колишнього "комуніста" Петра Симоненка, якому сьогодні СБУ повідомила про підозру. На знімках видно шикарний особняк із особистим озером та величезною кришталевою люстрою.

Фото опублікували у мережі. Саме з цього будинку комуніста "евакуював" спецназ росії під час окупації Київської області навесні 2022 року.

Де саме розташований будинок не повідомляється, але на фото видно, що він займає велику територію: є особисте озеро, соснові насадження та сам двоповерховий будинок з терасою. У коридорі біля входу лежить невеликий червоний килим із сайтом Комуністичної партії, об який, мабуть, потрібно витирати ноги. Також у холі між другим та першим поверхами звисає величезних розмірів кришталева люстра.

Ванна кімната в будинку простора. На стелі висить кришталева люстра, але невелика, а на стінах візерунки з мозаїки. Навпроти на стіні висить велике дзеркало в позолоченій рамі і стоїть такого ж кольору умивальник. Також на одній зі стін, якраз навпроти унітазу та позолоченого біде, розташовані панорамні вікна.

Також, судячи з фото у мережі, у будинку знайшли кілька червоних книжок із написом "Комуністична партія України". У мережі відреагували на кадри розкішного будинку колишнього глави Комуністичної партії України. Політичний оглядач Мілан Леліч згадав з цієї нагоди анекдот 20-річної давності, а в мережі згадали особняк януковича та заявили, що будинок Симоненко не дотягує по інтер’єру.

"До Симоненко в гості приходить його старенька мама, бачить усю розкіш, позолота всюди, прислуга бігає сюди-туди. І каже: Як тут у тебе добре… Головне, щоб комуністи знову не прийшли", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом продають шикарний будинок за 1,2 млн. доларів, але без ремонту. Зовні будинок виглядає презентабельно, але всередині голі стіни та підлога.