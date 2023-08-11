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Особистий ставок, позолота і джакузі: шикарний особняк втікача Сімоненко нагадав старий анекдот (фото)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Будинок Петра Симоненка на березі ставка Новина оновлена 11 серпня 2023, 20:21
Будинок Петра Симоненка на березі ставка. Фото Відкриті джерела

У мережі згадали анекдот для комуністів, побачивши шикарно обставлений особняк

У мережі показали фото із будинку колишнього "комуніста" Петра Симоненка, якому сьогодні СБУ повідомила про підозру. На знімках видно шикарний особняк із особистим озером та величезною кришталевою люстрою.

Фото опублікували у мережі. Саме з цього будинку комуніста "евакуював" спецназ росії під час окупації Київської області навесні 2022 року.

Де саме розташований будинок не повідомляється, але на фото видно, що він займає велику територію: є особисте озеро, соснові насадження та сам двоповерховий будинок з терасою. У коридорі біля входу лежить невеликий червоний килим із сайтом Комуністичної партії, об який, мабуть, потрібно витирати ноги. Також у холі між другим та першим поверхами звисає величезних розмірів кришталева люстра.

Ванна кімната в будинку простора. На стелі висить кришталева люстра, але невелика, а на стінах візерунки з мозаїки. Навпроти на стіні висить велике дзеркало в позолоченій рамі і стоїть такого ж кольору умивальник. Також на одній зі стін, якраз навпроти унітазу та позолоченого біде, розташовані панорамні вікна.

Також, судячи з фото у мережі, у будинку знайшли кілька червоних книжок із написом "Комуністична партія України". У мережі відреагували на кадри розкішного будинку колишнього глави Комуністичної партії України. Політичний оглядач Мілан Леліч згадав з цієї нагоди анекдот 20-річної давності, а в мережі згадали особняк януковича та заявили, що будинок Симоненко не дотягує по інтер’єру.

"До Симоненко в гості приходить його старенька мама, бачить усю розкіш, позолота всюди, прислуга бігає сюди-туди. І каже: Як тут у тебе добре… Головне, щоб комуністи знову не прийшли", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом продають шикарний будинок за 1,2 млн. доларів, але без ремонту. Зовні будинок виглядає презентабельно, але всередині голі стіни та підлога.

Теги:
#Особняк #Комуністична партії України #Василь Симоненко