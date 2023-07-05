Пересувний особняк зі спортзалом та лазнею: журналісти дізналися, що знаходиться всередині бронепоїзда путіна

Транспортний засіб виявився не з дешевих

Російський диктатор володимир путін має спеціальний бронепоїзд, вартістю майже 7 мільярдів рублів, у якому є все, про що може лише мріяти рядовий росіянин — особистий кінотеатр, лазня, спортзал і навіть косметологічний кабінет.

Так журналісти центру "Досьє" спільно з CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk та Norddeutscher Rundfunk змогли отримати інформацію про те, як виглядає таємний поїзд путіна та що знаходиться у його вагонах.

"Нові вагони для поїзда почали будувати ще під час першого президентського терміну путіна, а останні придбання – це спеціальні вагони зі спортзалом, хамамом, баром та кінотеатром. Потяг обійшовся бюджету не менше 6,8 млрд рублів (2,8 млрд грн, — ред.)", — йдеться в матеріалі.

Обслуговуванням вагонів займається підприємство "Циркон сервіс", документи якого і потрапили до журналістів.

В одному з вагонів є сучасне медичне обладнання, завдяки якому можна навіть врятувати життя, втім, здебільшого його призначення полягає в тому, щоб стежити за зовнішнім виглядом диктатора.

При цьому "косметологічний" вагон оснащений усіма засобами захисту від прослуховування.

По сусідству з цим вагоном розташований спортзал, у якому є різні тренажери, а особлива увага приділена пристроям для тренувань стегна.

Зазначається, що головною вимогою для вагонів є безперервна трансляція російського телебачення, яка повинна працювати навіть там, де може не бути сигналу.

Про захист вагонів путіна нічого не відомо, проте вагони його охорони можуть витримати обстріл зі стрілецької зброї, а також мають бійниці для ведення вогню у відповідь.

Нагадаємо, нещодавно до мережі потрапили знімки нового особняка глави російського міноборони Сергія Шойгу, побудованого в тувинському стилі.