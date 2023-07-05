Передвижной особняк со спортзалом и баней: журналисты узнали, что находится внутри бронепоезда путина

Транспортное средство оказалось не из дешевых

У российского диктатора владимира путина есть специальный бронепоезд, стоимостью почти 7 миллиардов рублей, в котором есть все, о чем может лишь мечтать рядовой россиянин — личный кинотеатр, баня, спортзал и даже косметологический кабинет.

Так журналисты центра "Досьє" совместно с CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk смогли получить информацию о том, как выглядит тайный поезд путина и что находится в его вагонах.

"Новые вагоны для поезда начали строить еще во время первого президентского срока путина, а последние приобретения – это специальные вагоны со спортзалом, хаммамом, баром и кинотеатром. Поезд обошелся бюджету не менее 6,8 млрд рублей (2,8 млрд грн, — ред.)", — говорится в материале.

Обслуживанием вагонов занимается некое предприятие "Циркон сервис", документы которого и попали к журналистам.

В одном из вагонов есть современное медицинское оборудование, благодаря которому можно даже спасти жизни, впрочем, в основном его предназначение заключается в том, чтобы следить за внешним видом диктатора.

При этом, "косметологический" вагон оснащен всеми средствами защиты от прослушивания.

По соседству с этим вагоном расположен спортзал, в котором имеются разные тренажеры, а особое внимание уделено устройствам для тренировок бедра.

Отмечается, что главным требованием для вагонов является наличие беспрерывной трансляции российского телевидения, которое должно работать даже там, где может не быть сигнала.

О защите вагонов путина ничего не известно, однако вагоны его охраны могут выдержать обстрел из стрелкового оружия, а также имеют бойницы для ведения ответного огня.

Напомним, недавно в сеть попали снимки нового особняка главы российского минобороны сергея шойгу, построенном в тувинском стиле.