Просто захоплює дух: у Києві пропонують квартиру за ціною понад три мільйони доларів

Покупцеві пропонується простора кухня-їдальня, вітальня, і дві спальні зі своїми вбиральнями та санвузлами

Незважаючи на війну, забезпечені люди не збираються ні в чому собі відмовляти щодо комфорту чи зручності проживання: наприклад, у столиці пропонують для купівлі апартаменти, вартість яких перевищує три мільйони доларів.

"Для поціновувачів розкоші та статусної класики, пропонуємо апартаменти в клубному будинку на Печерських Пагорбах (вул. Мічуріна) площею 350 квадратних метрів", - йдеться в оголошенні на популярному сайті з продажу всього, в тому числі й нерухомості.

В оголошенні пояснюється, що апартаменти являють собою простору кухню-їдальню, вітальню, дві спальні зі своїми вбиральнями та санвузлами, які укомплектовані побутовою технікою та меблями від найкращих виробників.

"Чудовий краєвид на Дніпро, Батьківщину Мати. Клубний будинок, статусне місце розташування, паркування для гостей, підземний паркінг. Цілодобова охорона. Власний СПА-центр, сауна, басейн", — йдеться в оголошенні.

На жаль, у повідомленні відсутній пунктик про те, що дана квартира буде захищена від попадань ракет і снарядів рашистів, але це, звичайно, не так і важливо – адже якщо людина може виділити три мільйони на квартирку на Мічуріна, то навряд чи вона відмовиться від придбання ще однією в будинку, що знаходиться поблизу.

Тому в ідеї "побачити Батьківщину-Мати і вирушить до правітців" немає нічого незрозумілого і загадкового — який українець відмовиться від ідеї придбання нерухомості за "лише три мільйони доларів"? Адже лише раз живемо!

Тому дивимося ще раз оголошення і починаємо збирати недостаючі сотні тисяч доларів – адже квартира вартує того, щоб у ній заселилися справжні українці, для яких ідея бачити щоранку Батьківщину-Мати, займатися пробіжкою з собакою Печерськими пагорбами і після цього вирушати до СПА-центру. має певне практичне значення.

А для тих, хто поки що не може дозволити собі такі проекти, є лише одна порада: готуйте документи на щомісячні 5 тисяч гривень субсидії: адже мрії про будиночок на Печерську не повинні затуляти собою думок про реальне життя десь у пригороді.