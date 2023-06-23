Просто захватывает дух: в Киеве предлагают квартиру по цене более трех миллионов долларов

Покупателю предлагается просторная кухня-столовая, гостиная, и две спальни со своими гардеробными и санузлами

Несмотря на войну, обеспеченные люди не собираются ни в чем себе отказывать по части комфорта или удобства проживания: к примеру, в столице предлагают для покупки апартаменты, стоимость которых превышает три миллиона долларов.

"Для ценителей роскоши и статусной классики, предлагаем апартаменты в клубном доме на Печерских Холмах (ул. Мичурина) площадью 350 квадратных метров", — говорится в объявлении на популярном сайте по продаже всего, в том числе и недвижимости.

В объявлении поясняется, что апартаменты представляют собой просторную кухню-столовую, гостиную, две спальни со своими гардеробными и санузлами, которые укомплектованы бытовой техникой и мебелью от лучших производителей.

"Превосходный вид на Днепр, Родину Мать. Клубный дом, статусное место расположения, парковка для гостей, подземный паркинг. Круглосуточная охрана. Собственный СПА-центр, сауна, бассейн", — говорится в объявлении.

К сожалению, в сообщении отсутствует пунктик о том, что данная квартира будет защищена от попаданий ракет и снарядов рашистов, но это, конечно, не так и важно – ведь человек может выделить три миллиона на квартирку на Мичурина, то вряд ли он откажется от приобретения еще одной в доме, находящемся поблизости.

Поэтому в идее "увидеть Родину-Мать и отправится к праотцам" нет ничего непонятного и загадочного — какой же украинец откажется от идеи приобретения недвижимости за всего лишь три миллиона долларов? Ведь всего лишь раз живем!

Поэтому смотрим еще раз объявление и начинаем собирать недостающие сотни тысяч долларов – ведь квартира стоит того, чтобы в ней заселились настоящие украинцы, для которых идея видеть каждое утро Родину-Мать, заниматься пробежкой с собакой по Печерским холмам и после этого отправляться к СПА-центр имеет определенное значение.

А для тех, кто пока что не может позволить себе такие проекты, есть только один совет: готовьте документы на ежемесячные 5 тысяч гривен субсидии: ведь мечты о домике на Печерске не должны заслонять мыслей о реальной жизни.