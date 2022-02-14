Укр

В Киеве продают убитую квартиру на 13 квадратов с унитазом возле входа: цена и фото

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
229
На многое рассчитывать не стоит.
На многое рассчитывать не стоит.

Очевидно, что новым владельцам придется постараться, чтобы привести помещение в нормальный вид.

В Киеве выставили на продажу "смарт-квартиру" площадью всего в 13 квадратных метров.

Соответствующее объявление появилось на сайте OLX.

Жилье находится на улице Новополевая, 99а, что в Соломенском районе. Из удобств в нем есть унитаз и новые окна, а если говорить совсем точно, то в квартире нет практически ничего.

Впрочем, авторы объявления нашли в этом позитив и сообщили, что обитель "готова к дизайнерским воплощениям будущего владельца". Кроме того, они сообщили, что такое жилье очень теплое и не потребует больших расходов на коммуналку.

Из преимуществ также отмечается то, что Киевское высшее профессиональное училище находится в пешей доступности, а Национального авиационного университета можно добраться за 20 минут. Также в непосредственной близости от квартиры есть садик и школа.

За всю эту роскошь владельцы просят всего $20 500 (почти 585 тысяч гривен).

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как выглядит самое дешевое жилье в Одессе, которое может обойтись новому владельцу всего в 9 тысяч долларов. Впрочем, внешний вид жилплощади может впечатлить даже бывалых покупателей.

Теги:
#Недвижимость #Киев
Владимир Зеленский и Владимир Путин
Украина
Большая война отменяется? А что с НАТО? В России и Украине прозвучали важные заявления
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Владимир Путин
Большая война отменяется? А что с НАТО? В России и Украине прозвучали важные заявления
Дата публикации
Категория
Зеленский собрал депутатов-слуг
Трухин явился на заседание "Слуг народа" с Зеленским, но никого это не смутило
Дата публикации
Категория
Стоит ли покупать оружие для защиты от армии РФ
Украинцы скупают оружие: защитит ли оно от войск Путина
Дата публикации
Категория
Российские танки
Будет ли вторжение России? В "Слуге народа" оценили вероятность начала большой войны
Дата публикации
Категория
Олимпиада-2022
Российский допинг Играм не помеха, или как прошел 10-й день на Олимпиаде