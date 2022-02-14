В Киеве продают убитую квартиру на 13 квадратов с унитазом возле входа: цена и фото

Очевидно, что новым владельцам придется постараться, чтобы привести помещение в нормальный вид.

В Киеве выставили на продажу "смарт-квартиру" площадью всего в 13 квадратных метров.

Соответствующее объявление появилось на сайте OLX.

Жилье находится на улице Новополевая, 99а, что в Соломенском районе. Из удобств в нем есть унитаз и новые окна, а если говорить совсем точно, то в квартире нет практически ничего.

Впрочем, авторы объявления нашли в этом позитив и сообщили, что обитель "готова к дизайнерским воплощениям будущего владельца". Кроме того, они сообщили, что такое жилье очень теплое и не потребует больших расходов на коммуналку.

Из преимуществ также отмечается то, что Киевское высшее профессиональное училище находится в пешей доступности, а Национального авиационного университета можно добраться за 20 минут. Также в непосредственной близости от квартиры есть садик и школа.

За всю эту роскошь владельцы просят всего $20 500 (почти 585 тысяч гривен).

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Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как выглядит самое дешевое жилье в Одессе, которое может обойтись новому владельцу всего в 9 тысяч долларов. Впрочем, внешний вид жилплощади может впечатлить даже бывалых покупателей.