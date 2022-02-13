Дешевого жилья в Украине станет меньше: подробности

Рынок недвижимости во многом зависит от спроса

В ближайшее время украинцы могут столкнуться с дефицитом квартир по бюджетной цене. Это связано с зимним снижением интереса к покупке недвижимости, а также нестабильной военно-политической ситуации из-за угроз нападения России.

Прогноз на первое полугодие 2022 года от соучредителя компании INSPI Development Владимира Семенцова опубликовал портал Today.ua.

По словам специалиста, люди не готовы вкладывать свои финансы в недвижимость, если существует риск ее вскоре потерять. А именно это и способно произойти в результате вероятной войны с Россией.

Поэтому на рынке недвижимости в Украине сейчас наблюдается куда больший застой, чем это привычно для холодного времени года. Однако и это не предел, говорит Семенцов. Уже к средине весны интерес к жилью может упасть у покупателей на 30-40%.

В связи с этим уменьшится и количество жилья по более демократичным ценам. Все потому, что его предлагают украинцам мелкие девелоперские компании. Такие фирмы отстраивают за год один-два объекта, причем полностью завися от инвесторских финансов.

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Сейчас, чтобы держаться на плаву, таким строителям приходится обещать потребителям "золотые горы". Что, естественно, не принесет им дохода в прежде желаемом объеме.

Зато производители недвижимости элитного класса находятся пока в выигрыше. Несколько месяцев "безразличности" покупателей на них не сильно отображается, поэтому они и продолжат строить. Это они делают в надежде на так называемый отложенный спрос, который в какой-то момент сменится реальным.

По словам Семенцова, тогда-то застройщики и начнут требовать с покупателей побольше денег за заветное жилье.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда и на сколько в Украине подорожает недвижимость. По прогнозам эксперта Юлии Ступиной, большого скачка, вероятно, не предвидится, однако некоторые ценники все же изменятся в сторону повышения.

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