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Дешевого житла в Україні поменшає: подробиці

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Зараз мало хто зацікавлений вкладатися у довгобуд Новина оновлена 13 лютого 2022, 16:04
Зараз мало хто зацікавлений вкладатися у довгобуд

Ринок нерухомості багато в чому залежить від попиту

Найближчим часом українці можуть мати справу з дефіцитом квартир за бюджетною ціною. Це пов’язано із зимовим зниженням інтересу до покупки нерухомості, а також нестабільною військово-політичною ситуацією через загрозу нападу Росії.

Прогноз на перше півріччя 2022 від співзасновника компанії INSPI Development Володимира Семенцова опублікував портал Today.ua.

За словами фахівця, люди не готові вкладати свої фінанси у нерухомість, якщо існує ризик її невдовзі втратити. А саме це і може статися внаслідок можливої війни з Росією.

Тому на ринку нерухомості в Україні зараз спостерігається куди більший застій, ніж це є традиційним для холодної пори року. Однак і це не межа, каже Семенцов. Вже до середини весни інтерес до житла може знизитися у покупців на 30-40%.

У зв’язку з цим зменшиться і кількість житла за демократичними цінами. Все тому, що його пропонують українцям невеликі девелоперські компанії. Такі фірми відбудовують за рік один-два об’єкти, причому повністю залежачи від інвесторських фінансів.

Наразі, щоб триматися на плаву, таким будівельникам доводиться обіцяти споживачам "золоті гори". Що, звичайно, не принесе їм доходу в бажаному обсязі.

Натомість виробники нерухомості елітного класу знаходяться поки що у виграші. Декілька місяців "байдужості" покупців на них не сильно відображаються, тому вони і продовжать будувати. Це вони роблять у надії так званий відкладений попит, який у якийсь момент зміниться реальним.

За словами Семенцова, тоді забудовники і почнуть вимагати з покупців більше грошей за заповітне житло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли і на скільки в Україні подорожчає нерухомість. За прогнозами експерта Юлії Ступіної, значного стрибка, ймовірно, не передбачається, проте деякі цінники все ж таки зміняться у бік підвищення.

Також ми писали, чому зараз може затягтися покупка свого житла і до чого тут податкова служба.

Теги:
#Нерухомість #Прогноз #Житло #Квартири #Вартість
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