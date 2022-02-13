Дешевого житла в Україні поменшає: подробиці

Ринок нерухомості багато в чому залежить від попиту

Найближчим часом українці можуть мати справу з дефіцитом квартир за бюджетною ціною. Це пов’язано із зимовим зниженням інтересу до покупки нерухомості, а також нестабільною військово-політичною ситуацією через загрозу нападу Росії.

Прогноз на перше півріччя 2022 від співзасновника компанії INSPI Development Володимира Семенцова опублікував портал Today.ua.

За словами фахівця, люди не готові вкладати свої фінанси у нерухомість, якщо існує ризик її невдовзі втратити. А саме це і може статися внаслідок можливої війни з Росією.

Тому на ринку нерухомості в Україні зараз спостерігається куди більший застій, ніж це є традиційним для холодної пори року. Однак і це не межа, каже Семенцов. Вже до середини весни інтерес до житла може знизитися у покупців на 30-40%.

У зв’язку з цим зменшиться і кількість житла за демократичними цінами. Все тому, що його пропонують українцям невеликі девелоперські компанії. Такі фірми відбудовують за рік один-два об’єкти, причому повністю залежачи від інвесторських фінансів.

Читайте також: Категорія Нерухомість Квартиру час купувати чи продавати? Що відбувається на ринку нерухомості і які прогнози Чого варто очікувати українцям на ринку нерухомості у зв’язку з нарощування російської агресії та економічної ситуації в країні. Який сегмент має найбільший попит на первинному та вторинному ринках та на що звертають увагу при покупці житла.

Наразі, щоб триматися на плаву, таким будівельникам доводиться обіцяти споживачам "золоті гори". Що, звичайно, не принесе їм доходу в бажаному обсязі.

Натомість виробники нерухомості елітного класу знаходяться поки що у виграші. Декілька місяців "байдужості" покупців на них не сильно відображаються, тому вони і продовжать будувати. Це вони роблять у надії так званий відкладений попит, який у якийсь момент зміниться реальним.

За словами Семенцова, тоді забудовники і почнуть вимагати з покупців більше грошей за заповітне житло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли і на скільки в Україні подорожчає нерухомість. За прогнозами експерта Юлії Ступіної, значного стрибка, ймовірно, не передбачається, проте деякі цінники все ж таки зміняться у бік підвищення.

Також ми писали, чому зараз може затягтися покупка свого житла і до чого тут податкова служба.