Дешевого житла в Україні поменшає: подробиці
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Ринок нерухомості багато в чому залежить від попиту
Найближчим часом українці можуть мати справу з дефіцитом квартир за бюджетною ціною. Це пов’язано із зимовим зниженням інтересу до покупки нерухомості, а також нестабільною військово-політичною ситуацією через загрозу нападу Росії.
Прогноз на перше півріччя 2022 від співзасновника компанії INSPI Development Володимира Семенцова опублікував портал Today.ua.
За словами фахівця, люди не готові вкладати свої фінанси у нерухомість, якщо існує ризик її невдовзі втратити. А саме це і може статися внаслідок можливої війни з Росією.
Тому на ринку нерухомості в Україні зараз спостерігається куди більший застій, ніж це є традиційним для холодної пори року. Однак і це не межа, каже Семенцов. Вже до середини весни інтерес до житла може знизитися у покупців на 30-40%.
У зв’язку з цим зменшиться і кількість житла за демократичними цінами. Все тому, що його пропонують українцям невеликі девелоперські компанії. Такі фірми відбудовують за рік один-два об’єкти, причому повністю залежачи від інвесторських фінансів.
Наразі, щоб триматися на плаву, таким будівельникам доводиться обіцяти споживачам "золоті гори". Що, звичайно, не принесе їм доходу в бажаному обсязі.
Натомість виробники нерухомості елітного класу знаходяться поки що у виграші. Декілька місяців "байдужості" покупців на них не сильно відображаються, тому вони і продовжать будувати. Це вони роблять у надії так званий відкладений попит, який у якийсь момент зміниться реальним.
За словами Семенцова, тоді забудовники і почнуть вимагати з покупців більше грошей за заповітне житло.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли і на скільки в Україні подорожчає нерухомість. За прогнозами експерта Юлії Ступіної, значного стрибка, ймовірно, не передбачається, проте деякі цінники все ж таки зміняться у бік підвищення.
Також ми писали, чому зараз може затягтися покупка свого житла і до чого тут податкова служба.
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