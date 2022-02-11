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В Україні дорожчає житло: на скільки і коли ціни на квартири підскочать

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Попит на житло з грудня знизився Новина оновлена 11 лютого 2022, 09:15
Попит на житло з грудня знизився

Ринок нерухомості реагує підвищенням цін через чотири фактори, і мова не лише про долар

В Україні після подорожчання житла на 25-30% минулого року очікується чергова хвиля підвищення цін на нерухомість, але у 2022 році "стрибок" складе близько 15-20%. Як передає "Телеграф", такий прогноз озвучила експертка з фінансування у сферах нерухомості та девелопменту Юлія Ступіна у коментарі "Сегодня".

За її словами, на подорожчання квартир і будинків в Україні цього року впливатимуть як мінімум чотири фактори:

  1. зростання економіки,
  2. вартість енергоносіїв,
  3. інфляція,
  4. геополітична ситуація.

При цьому готуватися до різкого стрибка цін на житло українцям не варто, оскільки вартість енергоносіїв стабілізувалася. Так, у 2021 році цегла та блоки подорожчали на 30%, метал – 43%. Але найближчим часом експерти з нерухомості не очікують на подібні підвищення цін.

Ступіна запевнила, що підвищення цін на нерухомість у 2022 році загалом складе не більше 15-20%.

Крім того, прогнозується, що цього року придбання житла на тлі коливань валюти та депозитних ставок актуалізується. За словами Ступіної, українці менше вкладатимуть гроші під 1-3% у валюті і до 7% у гривні в банки, а спрямують свої інвестиції на покупки нерухомості. Йдеться не лише про перепродаж, а й наміри здавати житло у довгострокову оренду. Експертка повідомила, що доходна орендна ставка дорівнює 12-15% на рік, тоді як термін збільшення інвестицій вдвічі становить до семи років.

Додамо, що з грудня минулого року попит на житло в Україні скоротився вже на 20%. У сфері нерухомості це пов’язують із низкою причин, серед яких свята, загроза вторгнення РФ в Україну, нова хвиля ковіду, падіння платоспроможності та просідання гривні.

Як раніше повідомляв "Телеграф", до березня 2022 року попит на нерухомість в Україні може впасти вже на 30-40% насамперед через повідомлення про можливе вторгнення Росії на українські території. Після розв’язання геополітичної кризи ріелтори обіцяють упевнений стрибок цін на житло. Подорожчає як "первинка", так і "вторинка".

Теги:
#Україна #Нерухомість #Житло #Квартири
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