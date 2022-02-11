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В Украине дорожает жилье: на сколько и когда подскочат цены на квартиры

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Спрос на жилье с декабря снизился Новость обновлена 11 февраля 2022, 09:15
Спрос на жилье с декабря снизился

Рынок недвижимости реагирует повышением цен из-за четырех факторов, и речь не только о долларе

В Украине после подорожания жилья на 25-30% в минувшем году ожидается очередная волна повышения цен на недвижимость, но в 2022 году "скачек" составит около 15-20%. Как передает "Телеграф", такой прогноз озвучила эксперт по финансированию в сферах недвижимости и девелопмента Юлия Ступина в комментарии "Сегодня".

По ее словам, на удорожание квартир и домов в Украине в этом году будут влиять как минимум четыре фактора:

  1. рост экономики,
  2. стоимость энергоносителей,
  3. инфляция,
  4. геополитическая ситуация.

При этом готовиться к резкому скачку цен на жилье украинцам не стоит, поскольку стоимость энергоносителей стабилизировалась. Так, в 2021 году кирпичи и блоки подорожали на 30%, металл – 43%. Но в ближайшее время эксперты по недвижимости не ожидают подобных повышений цен.

Ступина заверила, что повышение цен на недвижимость в 2022 году в общем составит не более 15-20%.

Кроме того, прогнозируется, что в этом году приобретение жилья на фоне колебаний валюты и депозитных ставок актуализируется. По словам Ступиной, украинцы будут меньше вкладывать деньги под 1-3% в валюте и до 7% в гривне в банки, а направят свои инвестиции на покупки недвижимости. Речь идет не только о перепродаже, а и намерениях сдавать жилье в долгосрочную аренду. Эксперт сообщила, что доходная арендная ставка равна 12-15% в год, тогда как срок увеличения инвестиций в два раза составляет до семи лет.

Добавим, что с декабря прошлого года спрос на жилье в Украине сократился уже на 20%. В сфере недвижимости это связывают с рядом причин, среди которых праздники, угроза вторжения РФ в Украину, новая волна ковида, падение платеспособности и проседание гривны.

Как ранее сообщал "Телеграф", к марту 2022 года спрос на недвижимость в Украине может упасть уже на 30-40% прежде всего из-за сообщений о возможном вторжении России на украинские территории. После разрешения геополитического кризиса риэлторы обещают уверенный скачек цен на жилье. Подорожает как "первичка", так и "вторичка".

Теги:
#Украина #Недвижимость #Жилье #Квартиры
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