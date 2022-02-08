Если Россия не нападет: когда ждать роста цен на жилье в Украине
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Специалисты говорят, что весной цена на жилье вырастет, но можно сэкономить
С конца 2021 года все чаще звучит информация об угрозе вторжения РФ в Украину, однако за прошедшее время многие уже успели привыкнуть к ней, так что, по словам риелторов, паники и падения цен на рынке не наблюдается.
Как сообщили "Телеграфу" в Ассоциации риелторов Украины, слухи о возможном российском вторжении сильно сократили спрос на жилье, который по итогам марта может сократиться на 30-40%, и побудили многих инвесторов отказаться от вложений в новострои.
Все это, по словам Владимира Семенцова, соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development, привело к эффекту "сжатой пружины", при котором отложенный сегодня спрос обязательно скачкообразно вырастет позднее.
По прогнозу эксперта, в течение 1,5-2 месяцев после разрешения геополитического кризиса стоит ждать резкого скачка цен на квартиры в первичном сегменте недвижимости, а вслед за этим подорожает и "вторичка".
Наиболее вероятный месяц начала роста цен на рынке недвижимости, по мнению Семенцова, апрель.
"В апреле следует ожидать существенную активизацию покупателей, и, как следствие, резкий ценовой скачок на 5-7% в качественных и наиболее востребованных у покупателей проектах, строительство которых не останавливалось из-за внешней угрозы", — подытожил Владимир Семенцов.
При этом по словам эксперта в ближайшие два месяца, в феврале-марте, цены на жилье в целом останутся стабильными, а за счет разного рода акций и скидок у застройщиков можно купить квартиры примерно на 10-15% дешевле. Не позднее апреля приобрести недвижимость так дешево уже вряд ли удастся.
В условиях опасности российской агрессии недвижимость остается одним из наиболее надежных инструментов сохранить свои сбережения и заработать.
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