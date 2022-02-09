Квартиру пора покупать или продавать? Что происходит на рынке недвижимости и какие прогнозы

Чего следует ожидать украинцам на рынке недвижимости в связи с наращиванием российской агрессии и экономической ситуации в стране. Какой сегмент пользуется наибольшим спросом на первичном и вторичном рынках и на что обращают внимание при покупке жилья.

В 2021 году в Украине на рынке недвижимости наблюдался период удорожания цен на жилье. Это повлияло на стремительный рост цен на строительные материалы и энергоносители, а также инфляция. С конца сентября наблюдается падение спроса среди покупателей, а из-за этого рост цен замедляется. Однако влияние вышеупомянутых факторов продолжает делать цену на рынке. К этим факторам добавилась нестабильная политическая ситуация в стране и обесценивание гривни на валютном рынке. Стоит добавить, что из-за кризиса потенциальных покупателей становится все меньше, а темпы роста цен на жилье все увеличиваются: в период с 2020-2021 года цена на первичном рынке увеличилась в среднем на 25-30%, а на вторичном – более чем на 20%.

О том, стоит ли ждать ценопада на рынке недвижимости, рассказал вице- президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Андрей Топал, пишет Nash.Live.

Эксперт отмечает, что удорожание цен и инфляция будут продолжать оказывать давление на застройщиков. Также следует учитывать тот факт, что, к сожалению, несмотря на определенные изменения в государстве, коррупция в разрешительной системе никуда не исчезла, поэтому у застройщиков часто возникают проблемы с подключением к коммуникациям. Стоит добавить, что наблюдается нехватка квалифицированных строителей, ведь большинство стремится уехать из страны туда, где предлагают более высокую зарплату, поэтому запросы на оплату труда соответственно увеличиваются. Это влияет на формирование цены на рынке.

Также следует отметить, что платежеспособность потенциальных покупателей значительно снизилась. Из-за вынужденного повышения цен сложилась ситуация, что покупатели не могут заплатить предложенную сумму. Застройщик может изменить эту ситуацию путем предоставления рассрочки. Увеличение периода рассрочки хотя бы на два года может оказать положительное влияние на спрос, ведь процентная ставка на ипотеку сейчас равна 15%, а анонсированная правительством ставка в 5-7% доступна не для всех.

"Мы видим борьбу между верхами (застройщиками) и низами (покупателями), а во что она выльется, поймем в марте-апреле. По поводу цен мы сейчас в состоянии коррекции, на которую влияет много факторов. Но есть факт: для снижения цен в гривне нет никаких предпосылок", — говорит эксперт.

Первичный рынок сейчас находится в дефиците качественных предложений, ведь последние годы в выборе жилья стали отыгрывать не только местонахождение и цена за квадратный метр, но и инфраструктура ЖК, его безопасность, благоустройство. Покупатели готовы отдавать больше денег ради своего комфорта, однако не каждый застройщик может его создать. Поэтому снижение стоимости жилья класса комфорт+, бизнес и премиум ожидать не стоит, вопрос об их повышении будет зависеть от уровня инфляции.

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Более сложная ситуация наблюдается на вторичном рынке. Из-за обязательного отчета, который нужно подавать в налоговую до регистрации права собственности, вторичка может остановиться. Выбор жилья будет стоять между качественными зданиями конца девяностых годов, которым будет предоставляться приоритет, и массовым советским жильем, которое уже давно свое отжило и не слишком интересует покупателей.

Эксперт отмечает, что 2022 год будет очень важным для рынка недвижимости. Есть вероятность, что государство может принять решение об отборе жилья в счет погашения даже минимальной задолженности по платежам. В таком случае может возникнуть вопрос о необходимости жилья в старом фонде, тогда возможно снижение цены. Снижение же цен на качественный сегмент не ожидается.

В этом году следует ожидать корректировки стоимости жилья. Факторов, которые могли бы вызвать быстрое удорожание, пока нет. Колебание цены в пределах 5-7% нормально для рынка недвижимости, однако реальную ситуацию с ценами можно будет оценить не раньше весны, тогда будет более понятной ситуация в стране.

Прогнозируется, что в течение будущих пяти лет актуальным будет строительство коттеджных городков в пригороде. В этом сегменте также прослеживается дефицит качественного жилья в категориях комфорт+, бизнес, категории комфорт- и эконом представлены более широко.

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Неожиданное увеличение спроса наблюдается в непрофильных инвестициях в землю сельскохозяйственного назначения. В этом сегменте люди меньше учитывают местонахождение земли, а ищут платежеспособных арендаторов.

В случае если властями не будут приняты решения, которые оттолкнут инвесторов, рынок недвижимости останется доминирующим для инвестиций.

Как сообщалось, риелторы рассказали "Телеграфу" об альтернативном варианте заработка на рынке недвижимости, на который прошлогодняя ситуация с ценами никак не повлияла.