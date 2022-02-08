Укр

Стоит ли продавать квартиру: что происходит на рынке жилья "под прицелом вторжения"

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
396
Рынок недвижимости в Украине Новость обновлена 08 февраля 2022, 09:08
Рынок недвижимости в Украине

Эксперты оценили ситуацию на рынке недвижимости

Несмотря на вероятность усиления военной агрессии со стороны российского государства в Украине ситуация с недвижимостью пока остается на стабильном уровне. Некоторые продавцы даже удаляют объявления о продаже квартир из-за того, что опасаются продать недвижимость ниже предполагаемой стоимости.

По словам эксперта Виктории Берещак, новости о возможном вторжении России на украинские территории на рынок недвижимости практически никак не повлияли. Она так же добавила, что незначительный процент торговцев на ситуацию все же отреагировали, пишет издание OBOZREVATLEL.

По мнению специалиста, сейчас большую роль играет именно сезонный фактор, ведь время быстро двигается к весне и пока есть возможность, вторичный рынок пытается найти того, кому можно быстрее "толкнуть" свою недвижимость.

Что касается иностранцев, то они опасаются вероятного вторжения и покупают жилье в Украине гораздо реже. Консультант по недвижимости Иван Кудояр отмечает, что больше всего эта ситуация повлияла на граждан Грузии, Канады и Израиля, ведь они практически прекратили покупать недвижимость в Украине.

По словам эксперта Михаила Артюхова, некоторые собственники жилья на продажу в Украине отозвали свои предложения ведь по их мнению, сейчас объекты по достоинству оценивать никто не будет, а продавать по дешевке, желания нет.

Ранее "Телеграф" предоставил несколько прогнозов по расценкам на рынке недвижимости Украины в 2022 году.

Также напомним, что цены на жилье в Украине в последнее время несколько снизились. Ситуацию прокомментировал аналитик Александр Болтян.

Теги:
#Недвижимость #Цены #Покупка #Картира
Встреча Макрона и Путина состоялась 7 февраля
Политика
Оставят Украину в покое? Путин дал Макрону неожиданное обещание, - источники
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Встреча Макрона и Путина состоялась 7 февраля
Оставят Украину в покое? Путин дал Макрону неожиданное обещание, - источники
Дата публикации
Категория
Россия завершает подготовку ударной группировки
Путин может ударить с трех направлений: как остановить вторжение России
Дата публикации
Категория
Борщ тоже оказался в списке
В Кабмине решили продвигать вареники, галушки и борщ во всем мире
Дата публикации
Категория
Чернигов себя в обиду не даст
Под звуки РосТВ: ждут ли у границы с Россией войска Путина
Дата публикации
Категория
Олимпийские игры в Пекине
"Маски-шоу" России и безмедальный биатлон: результаты 3-го игрового дня на Олимпиаде-2022