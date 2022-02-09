Квартиру час купувати чи продавати? Що відбувається на ринку нерухомості і які прогнози

Чого варто очікувати українцям на ринку нерухомості у зв’язку з нарощування російської агресії та економічної ситуації в країні. Який сегмент має найбільший попит на первинному та вторинному ринках та на що звертають увагу при покупці житла.

У 2021 році в Україні на ринку нерухомості спостерігався період здорожчання цін на житло. На це вплинув стрімкий ріст цін на будівельні матеріали та енергоносії, а також інфляція. З кінця вересня спостерігається падіння попиту серед покупців, а через це зростання цін уповільнюється. Проте вплив вищезазначених факторів досі продовжує робити ціну на ринку. До цих факторів також додалася нестабільна політична ситуація у країні та знецінення гривні на валютному ринку. Варто додати, що через кризу потенційних покупців стає все менше, а темпи зростання цін на житло все більшають: у період з 2020-2021 ціна на первинному ринку збільшилась у середньому на 25-30%, а на вторинному – більш ніж на 20%.

Про те, чи варто чекати на цінопад на ринку нерухомості, розказав віцепрезидент Асоціації професійних керуючих нерухомістю Андрій Топал, пише Nash.Live.

Експерт зазначає, що здорожчання цін та інфляція продовжуватимуть тиснути на забудовників. Також слід враховувати той факт, що, на жаль, попри певні зміни у державі корупція у дозвільній системі нікуди не зникла, тому у забудовників часто виникають проблеми з підключенням до комунікацій. Варто додати, що спостерігається нестача кваліфікованих будівельників, адже більшість прагне виїхати з країни туди, де пропонують вищу зарплату, тому і запити на оплату праці відповідно збільшуються. Це все впливає на формування ціни на ринку.

Також слід зауважити, що платоспроможність потенційних покупців значно знизилась. Через вимушене підняття цін склалась ситуація, що покупці не можуть заплатити запропоновану суму. Забудовник може змінити цю ситуацію шляхом надання розстрочки. Збільшення періоду розстрочки хоча б на два роки може позитивно вплинути на попит, адже відсоткова ставка на іпотеку зараз дорівнює 15%, а анонсована урядом ставка у 5-7% доступна не для всіх.

"Ми бачимо боротьбу між верхами (забудовниками) та низами (покупцями), а у що вона виллється, зрозуміємо у березні-квітні. Щодо цін ми зараз у стані корекції, на яку впливає багато чинників. Але є факт: зниженню цін у гривні не має жодних передумов", — каже експерт.

Первинний ринок зараз перебуває у дефіциті якісних пропозицій, адже останні роки у виборі житла стали відгравати не тільки місцезнаходження та ціна за квадратний метр, а й інфрастуктура ЖК, його безпечність, благоустрій. Покупці готові віддавати більше за свій комфорт, проте не кожен забудовник може його створити. Тому зниження вартості житла класу комфорт+, бізнес та преміум очікувати не варто, питання ж про їх підвищення буде залежати від рівня інфляції.

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Складніша ситуація спостерігається на вторинному ринку. Через обов’язковий звіт, який потрібно подавати до податкової до реєстрації права власності вторинка може зупинитись. Вибір житла буде стояти між якісними будівлями кінця дев’яностих років, яким буде надаватись пріоритет, та масовим радянським житлом, яке уже давно своє віджило та не надто цікавить покупців.

Експерт зазначає, що 2022 рік буде дуже важливим для ринку нерухомості. Є вірогідність, що держава може ухвалити рішення про відбір житла у рахунок погашення навіть мінімальної заборгованості по платіжках. У такому разі може виникнути питання про необхідність житла старого фонду, тоді можливе зниження ціни. Зниження ж цін на якісний сегмент не очікується.

У цьому році слід очікувати коректування вартості житла. Факторів, які могли б спричинити швидке здорожчання наразі немає. Коливання ціни у межах 5-7% є нормальним для ринку нерухомості, проте реальну ситуацію з цінами можна буде оцінити не раніше весни, тоді буде більш зрозумілою ситуація у країні.

Прогнозується що протягом майбутніх п’яти років актуальним буде будівництво котеджних містечок у передмісті. У цьому сегменті також простежується дефіцит якісного житла у категоріях комфорт+, бізнес, категорії ж комфорт- та економ представлені більш широко.

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Неочікуване збільшення попиту спостерігається у непрофільних інвестиціях у землю сільськогосподарського призначення. У цьому сегменті люди менше зважають на місцезнаходження землі, а шукають платоспроможних орендарів.

У разі якщо владою не буде ухвалено рішень, що відштовхнуть інвесторів, ринок нерухомості залишиться домінуючим для інвестицій.

Як повідомлялося, ріелтори розповіли "Телеграфу" про альтернативний варіант заробітку на ринку нерухомості, на який торішня ситуація з цінами ніяк не вплинула.