Чи варто продавати квартиру: що відбувається на ринку житла "під прицілом вторгнення"

Експерти оцінили ситуацію на ринку нерухомості

Попри ймовірність посилення військової агресії з боку російської держави в Україні ситуація з нерухомістю поки що залишається на стабільному рівні. Деякі продавці навіть видаляють оголошення про продаж квартир через те, що побоюються продати нерухомість нижче очікуваної вартості.

За словами експерта Вікторії Берещак, новини про можливе вторгнення Росії на українські території на ринок нерухомості практично ніяк не вплинули. Також вона додала, що незначний відсоток торговців на ситуацію все ж відреагували, — пише видання OBOZREVATLEL.

На думку фахівця, зараз більшу роль грає саме сезонний фактор, адже час швидко рухається до весни і, поки є можливість, вторинний ринок намагається знайти того, кому можна швидше "штовхнути" свою нерухомість.

Що стосується іноземців, то вони побоюються ймовірного вторгнення та купують житло в Україні значно рідше. Консультант з нерухомості Іван Кудояр відзначає, що найбільше ця ситуація вплинула на громадян Грузії, Канади та Ізраїлю, адже вони практично зовсім припинили купляти нерухомість в Україні.

За словами експерта Михайла Артюхова, деякі власники житла на продаж в Україні відкликали свої пропозиції, адже, на їх думку, зараз об'єкти гідно оцінювати ніхто не буде, а продавати задешево, бажання немає.

Раніше "Телеграф" надав кілька прогнозів щодо розцінок на ринку нерухомості України у 2022 році.

Також нагадаємо, що ціни на житло в Україні останнім часом трохи знизилися. Ситуацію прокоментвав аналітик Олександр Болтян.