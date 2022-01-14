Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович ексклюзивно для "Телеграфа" оцінив можливість вторгнення російських військ в Україну

У Росії, яка розгорнула масштабні навчання та зосередила на кордонах з Україною 100-тисячне військо, 14 січня раптово почали перевіряти бойову готовність армії.

Якщо оцінювати загрозу російського вторгнення, то вона є реалістичною усі останні 8 років. Момент, після якого брязкання російською зброєю переросте у реальні бойові дії, настане в голові лише однієї людини – Володимира Путіна. Нам залишиться лише відреагувати на ситуацію, що змінилася.

В даний час навчання, що розгорнуті Росією ближче до наших східних рубежів, не такі численні, щоб під їх прикриттям розгорнути вторгнення.

А ті навчання, що анонсовані у Східному воєнному окрузі – це не зовсім про Україну.

Але в сумі це все – відповідь на переговори про "гарантії безпеки" між РФ, НАТО та США, які принаймні у публічній площині визнані російською стороною невдалими.

Що буде далі, бачитимемо. Принаймні розширення агресії проти України ніяк не наближає виконання тих вимог, які Росія виставляє Заходу. Швидше, це може викликати зворотний ефект – подальше розширення Альянсу за рахунок Швеції чи Фінляндії, а також поглиблення військової співпраці НАТО з Україною.