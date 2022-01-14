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Расширение Путиным агрессии против Украины вызовет обратный эффект - Денис Попович

Автор
Денис Попович Денис Попович
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Владимир Путин Новость обновлена 14 января 2022, 19:05
Владимир Путин

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович эксклюзивно для "Телеграфа" оценил вероятность вторжения российских войск в Украину

В России, которая развернула масштабные учения и сосредоточила на границах с Украиной 100-тысячное войско, 14 января внезапно начали проверять боевую готовность армии.

Если оценивать угрозу российского вторжения, то она является реалистичной все последние 8 лет. Момент, после которого бряцание российским оружием перерастет в реальные боевые действия, наступит в голове только одного человека – Владимира Путина. Нам останется лишь отреагировать на изменившуюся ситуацию.

В настоящее время те учения, что развернуты Россией ближе к нашим восточным рубежам, не столь многочисленны, чтобы под их прикрытием развернуть вторжение.

А те учения, что анонсированы в Восточном военном округе – это не совсем про Украину.

Но в сумме это всё – ответ на переговоры о "гарантиях безопасности" между РФ, НАТО и США, которые, по крайней мере, в публичной плоскости, признаны российской стороной неудачными.

Что произойдет дальше, будем видеть. Во всяком случае, расширение агрессии против Украины никак не приближает выполнение тех требований, которые Россия выставляет Западу. Скорее это способно вызвать обратный эффект – дальнейшее расширение Альянса за счёт Швеции или Финляндии, а также углубление военного сотрудничества НАТО с Украиной.

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Теги:
#НАТО #Владимир Путин #агрессия РФ
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