Валютные "качели" расшатают рынок недвижимости: когда квартиры подешевеют

Если доллар подскочит в цене, вторичная недвижимость подешевеет уже через считанные месяцы

Нестабильная ситуация на валютном рынке неизбежно задевает и прочие сферы деятельности в Украине, — в частности, рост курса доллара в долгосрочной перспективе приведет к падению цен на вторичном рынке недвижимости.

Такое мнение РБК-Украина высказал эксперт в вопросах недвижимости Ярослав Цуканов.

По его мнению, если доллар продолжит дорожать и возможно даже закрепится на уровне выше, чем был заложен в госбюджете на 2022 год (28,6–28,7 грн/доллар), то цены на вторичном рынке упадут уже к концу года.

Цуканов объясняет, что такова одна из особенностей рынка недвижимости в Украине, — он инертен, и, чтобы на него подействовали внешние факторы наподобие изменения курса доллара, должно пройти 6-12 месяцев.

Эксперт добавляет, что цены вторичного рынка проседают в той же пропорции, как растет доллар, и если американская валюта просто будет нестабильной, без ощутимых скачков, то на рынке это существенно не отразится.

Как сообщал "Телеграф", ранее эксперты утверждали, что к концу февраля 2022 года доллар в Украине может опуститься до отметки в 27 гривен.