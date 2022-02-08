Доллар просядет? Экономисты ответили, что случится с гривней в ближайшее время

Сейчас курс валют в основном регулируется исключительно искусственно

Украинцам следует ожидать небольшого укрепления национальной валюты, невзирая на наличие прогнозов насчет подорожания доллара. Все потому, что экспортеры и предприятия, пользующиеся иностранным капиталом, начнут реализовать часть накопленной "отложенного предложения".

Такую информацию сообщает Legalhub, ссылаясь на информацию от экономистов компании Ukraine Economic Outlook.

По мнению аналитиков организации, в первую неделю февраля гривна еще "отыгрывала" девальвацию января, при этом укрепившись на полиции 27,97 UAH/USD.

Сейчас же экономисты предполагают, что до 15 февраля нацвалюта должна продолжить свое плавное укрепление. Их оценка стоимости колеблется в районе 27,5-28,0 грн/доллар. Прогнозируется, что на короткий срок остановить рост доллара в Украине также смогут действия внутренних операторов.

"Так, высокий запас валюты, которая раньше была задепонирована на счетах, может сформировать кратковременное укрепление гривны до уровня, что раньше не прогнозировался рынком: до 27,0 27,97 UAH/USD", — подчеркивается в отчетх UEO.

Также специалисты говорят, что сейчас Нацбанк активно покупает избыток валюты, что также влияет на стабилизацию стоимости доллара. Если же в НБУ снизят активность своего вмешательства в регулировку курса валют, то стоимость доллара уже к концу месяца может самостоятельно вернуться на отметку 27 гривен.

При этом ни одна из иностранных валют пока не является достаточно надежной, чтобы хранить в ней свои сбережения. Как писал "Телеграф", специалисты предлагают украинцам держать деньги в облигациях внутреннего займа или других ценных бумагах. При это здесь тоже есть свои нюансы — суммам вложений лучше не быть меньше 100 тысяч гривен.

Также мы писали, насколько сильно на курс валют в Украине повлияла информация о вероятной подготовке Россией полноценного вторжения. Свое мнение изданию высказало сразу несколько экономических экспертов.