Доллар может подскочить до 50 гривен: прогноз курса на 2022 год

Эксперт назвал сразу несколько факторов и угроз, которые окажут влияние на падение гривны.

На фоне угрозы вторжения России в Украину общество все больше волнует состояние дел на валютном рынке, в частности, что будет с курсом доллара. Экономист Александр Хмелевский отметил, что сама угроза уже начала оказывать влияние на девальвацию гривны, но есть еще несколько факторов, от которых может зависеть курс нацвалюты в 2022 году в Украине.

Об этом эксперт рассказал в комментарии "Слово и дело".

По его словам, на стоимость доллара в 2022 году будут влиять сразу несколько факторов и угроз. Самый существенный из них — угроза полномасштабной войны с Россией.

Хмелевский отметил, что уже сейчас этот аспект начал влиять на девальвацию гривны (снижение курса национальной валюты против иностранных валют – ред.) и отток средств из Украины.

"Но если война начнется, то девальвация гривни будет очень существенной, курс может возрасти до 50 грн за доллар или даже больше. Все будет зависеть от развития событий", – отметил эксперт.

Еще одна угроза для курса доллара в Украине, по мнению экономиста, энергетический кризис. Хмелевский отметил, что украинская экономика не выдержит роста цены на газ до 1000 долларов и уже сейчас можно наблюдать, как останавливается часть предприятий.

Эксперт отметил, что давление на гривну может вырасти в тот момент, когда на закупку дополнительного газа придется тратить иностранную валюту.

Еще одна угроза украинской гривне — пандемия коронавируса, которая "охлаждает" экономику, ухудшает логистику и сокращает инвестиции. Все это будет способствовать падению гривны по отношению к другим иностранным валютам.

Также Хмелевский добавил, что на рост курса доллара в Украине повлияет рост инфляции в США, обострение борьбы в высших эшелонах власти и нарастание протестной активности населения.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что страх возможной войны с Россией просадил курс гривны в связи с чем эксперты рассказали, стоит ли паниковать.