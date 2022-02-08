Долар може підскочити до 50 гривень: прогноз курсу на 2022 рік

Експерт назвав одразу кілька факторів та загроз, які вплинуть на падіння гривні.

На фоні загрози вторгнення Росії в Україну суспільство дедалі більше хвилює стан справ на валютному ринку, зокрема, що буде з курсом долара. Економіст Олександр Хмелевський зазначив, що сама загроза вже почала впливати на девальвацію гривні, але є ще кілька факторів, від яких може залежати курс нацвалюти у 2022 році в Україні.

Про це експерт розповів у коментарі виданню "Слово і діло".

За його словами, на вартість долара у 2022 році будуть впливати одразу декілька факторів та загроз. Найсуттєвіший з них — загроза повномасштабної війни з Росією.

Хмелевський зазначив, що вже зараз цей аспект почав впливати на девальвацію гривні (зниження курсу національної валюти проти іноземних валют — ред.) та відтік коштів з України.

"Але якщо війна розпочнеться, то девальвація гривні буде дуже суттєвою, курс може зрости до 50 грн за долар чи навіть більше. Все залежатиме від розвитку подій", – зазначив експерт.

Ще одна загроза для курсу долара в Україні, на думку економіста, енергетична криза. Хмелевський зазначив, що українська економіка не витримає зростання ціни на газ до 1000 доларів і вже зараз можна спостерігати, як зупиняється частина підприємств.

Експерт вказав, що тиск на гривню може виникнути у той момент, коли на закупівлю додаткового газу доведеться витрачати іноземну валюту.

Ще одна загроза для української гривні — пандемія коронавірусу, яка "охолоджує" економіку, погіршує логістику та скорочує інвестиції. Все це сприятиме падінню гривні відносно інших іноземних валют.

Також Хмелевський додав, що на зростання курсу долара в Україні вплине зростання інфляції в США, загострення боротьби у вищих ешелонах влади та зростання протестної активності населення.

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