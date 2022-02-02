На курс гривні вплине істерія: економіст дав прогноз валюти на лютий

Експерт також спрогнозував, що може добити українську економіку за останній місяць зими.

На коливання та девальвацію української валюти у січні 2022 року впливали кілька факторів, серед яких важливе місце займає ризик збройної агресії з боку Росії.

Поки українська влада намагається заспокоїти паніку, її наслідки можуть суттєво позначитися на вартості долара США, вважає голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко.

За його словами, інформаційне "нагнітання" повідомленнями про ймовірний напад Росії може підняти ціну американської валюти до понад 30 гривень за долар, а якщо воно припиниться — курс може зупинитись на трохи більше як 27 грн.

Він також зазначив, що українську економіку доб’ють також нові карантинні обмеження та локдаун.

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При цьому економіст спрогнозував зростання інфляції, додавши, що для України нормальний показник у 10-12%. Для влади важливо створювати більше можливостей для бізнесу, щоби підприємці вкладали в країну, вважає Охріменко.

Прогнози українських експертів про те, як Україна подолає другий місяць зими читайте у матеріалі "Телеграфа": Загроза війни, протестів та долара по 30: яким буде лютий для України (прогноз)