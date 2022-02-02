На курс гривны повлияет истерия: экономист дал прогноз по валюте на февраль

Эксперт также спрогнозировал, что может добить украинскую экономику в последний месяц зимы.

На колебания и девальвацию украинской валюты в январе 2022 года влияли несколько факторов, среди которых важное место занимает риск вооруженной агрессии со стороны России.

Пока украинские власти пытаются успокоить панику, ее последствия могут существенно отразиться на стоимости доллара США, считает глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

По его словам, информационное "нагнетание" сообщениями о вероятном нападении России может поднять цену американской валюты до свыше 30 гривен за доллар, а если оно прекратится — курс может остановиться на чуть больше 27 грн.

Он также отметил, что украинскую экономику добьют также новые карантинные ограничения и локдаун.

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При этом экономист спрогнозировал рост инфляции, добавив, что для Украины является нормальным показатель в 10-12%. Для власти важно создавать больше возможностей для бизнеса, чтобы предприниматели вкладывали в страну, считает Охрименко.

Прогнозы украинских экспертов о том, как Украина преодолеет второй месяц зимы читайте в материале "Телеграфа": Угроза войны, протестов и доллара по 30: каким будет февраль для Украины (прогноз)