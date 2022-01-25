Укр

Пусть интернет боится нас: Зеленский выпустил новое обращение к украинцами

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
16
Кадр из видеообращения Новость обновлена 25 января 2022, 20:39
Кадр из видеообращения

Украинский лидер продолжает объяснять гражданам ситуацию в стране посредством видеозаписей.

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинцам, в котором призвал не паниковать и не обращать внимание на фейки и следить за контекстом новостей. Вероятно, глава государства имел в виду недавнюю разницу в заявлениях, когда в интервью западному медиа он сказал про возможность оккупации Харькова в случае вторжения России.

Он призвал верить Украине, отметил, что главное — знать, что ситуация на востоке страны контролирована. Зеленский сказал, что войска в приграничье не исчезли и обстрелы на Донбассе продолжаются. Напомним, в штабе ООС на 17:00 25 января сообщали про двоих пострадавших в результате действий боевиков.

Также он рассказал о будущей встрече советников стран в рамках нормандского формата. Зеленский считает, что отъезд части дипломатов из Украины не означает эскалацию. Успокаивал он также и насчет прохождения отопительного сезона и по состоянию борьбы страны с коронавирусом отметил, что всего хватает, в том числе и вакцины.

"Не бойтесь Интернета, пускай интернет боится нас, — заявил Зеленский, — Чем можно его напугать? Здоровым, критическим и позитивным мышлением".

"В режиме 24/7 мы делаем и сделаем все, чтобы вам было мирно, тепло, сытно и чтобы все вы были здоровы", — завершил речь президент.

Ранее "Телеграф" писал, что более ранее заявление Зеленского вызвало неоднозначную реакцию у харьковчан, а украинцы из разных регионов соревновались в остроумии на тему.

Теги:
#Заявление #Обращение #Владимир Зеленский
Трагическая смерть молодой бердичевки
В регионах
Детям угрожали: появилась новая версия смерти молодой матери на Житомирщине (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Трагическая смерть молодой бердичевки
Детям угрожали: появилась новая версия смерти молодой матери на Житомирщине (видео)
Дата публикации
Категория
Кадр из видеообращения
Пусть интернет боится нас: Зеленский выпустил новое обращение к украинцами
Дата публикации
Категория
Самолет из США прибыл в международный аэропорт "Борисполь"
США передали Украине третий пакет военной помощи: как он поможет сдержать РФ
Дата публикации
Категория
Виктории Данченко было 27
"Урок для всех": спустя 10 дней украинцы все еще бурно обсуждают гибель в ДТП жены футболиста Данченко
Дата публикации
Категория
Последствия ДТП на фото полиции
Водителя разорвало на части: внедорожник столкнулся с фурами под Харьковом (фото, видео)