На Донбассе ранили двух украинских военных: подробности

Украинские воины продолжают защищать рубежы государства.

Вторник, 25 января стал неспокойным на Донетчине — двое украинских защитников получили ранения. Состояние одного из них оценивают как тяжелое.

Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно данным вечерней сводки за часть текущего дня, боевики открывали огонь и нарушали режим тишины пять раз. Огнем из гранатометов они поливали в сторону Авдеевки, возле Марьинки кроме ручных противотанковых гранатометов использовали стрелковое оружие. Стреляли также и возле Широкого.

Оккупационные войска также использовали беспилотник, который возле села Пищевик в Донецкой области сбросил выстрелов ВОГ-17.

Двое украинских бойцов получили ранения, они в медучреждении. Один из них в удовлетворительном состоянии, второй — в тяжелом.

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Ранее "Телеграф" писал про потери в рядах украинских военных на Донбассе. На неизвестном устройстве 10 января подорвались двое военнослужащих украинской армии. Один из них — Илья Супрун. Молодому офицеру было только 23 года. Также 11 января на фронте погиб Виктор Кучеренко из Николаевской области. Позиции ВСУ в тот день обстреливали из пулеметов и стрелкового оружия.

Также недавно прошли памятные мероприятия в честь защитников Донецкого аэропорта, которые более 240 дней держали оборону.