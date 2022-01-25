Нехай інтернет боїться нас: Зеленський випустив нове звернення до українців
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Український лідер продовжує пояснювати громадянам ситуацію в країні через відеозаписи.
Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення до українців, у якому закликав не панікувати та не звертати увагу на фейки та стежити за контекстом новин. Ймовірно, глава держави мав на увазі недавню різницю у заявах, коли в інтерв’ю західному медіа він сказав про можливість окупації Харкова у разі вторгнення Росії.
Він закликав вірити Україні, зазначив, що головне — знати, що ситуацію на сході країни контролюють. Зеленський сказав, що війська в прикордонні не зникли і обстріли на Донбасі тривають. Нагадаємо, у штабі ООС на 17:00 25 січня повідомляли про двох постраждалих внаслідок дій бойовиків.
Також він розповів про майбутню зустріч радників країн у рамках нормандського формату. Зеленський вважає, що від’їзд частини дипломатів із України не означає ескалацію. Заспокоював він також і щодо проходження опалювального сезону та про стан боротьби країни з коронавірусом зазначив, що усього вистачає, зокрема й вакцини.
"Не бійтеся Інтернету, нехай інтернет боїться нас, — заявив Зеленський, — Чим можна його налякати? Здоровим, критичним та позитивним мисленням ".
"У режимі 24/7 ми робимо та зробимо все, щоб вам було мирно, тепло, ситно і щоб усі ви були здорові ", — завершив промову президент.
Раніше "Телеграф" писав, що раніше заява Зеленського викликала неоднозначну реакцію у харків’ян, а українці з різних регіонів змагалися в дотепності на тему.