Рус

Нехай інтернет боїться нас: Зеленський випустив нове звернення до українців

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
16
Кадр із відеозвернення Новина оновлена 25 січня 2022, 20:39
Кадр із відеозвернення

Український лідер продовжує пояснювати громадянам ситуацію в країні через відеозаписи.

Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення до українців, у якому закликав не панікувати та не звертати увагу на фейки та стежити за контекстом новин. Ймовірно, глава держави мав на увазі недавню різницю у заявах, коли в інтерв’ю західному медіа він сказав про можливість окупації Харкова у разі вторгнення Росії.

Він закликав вірити Україні, зазначив, що головне — знати, що ситуацію на сході країни контролюють. Зеленський сказав, що війська в прикордонні не зникли і обстріли на Донбасі тривають. Нагадаємо, у штабі ООС на 17:00 25 січня повідомляли про двох постраждалих внаслідок дій бойовиків.

Також він розповів про майбутню зустріч радників країн у рамках нормандського формату. Зеленський вважає, що від’їзд частини дипломатів із України не означає ескалацію. Заспокоював він також і щодо проходження опалювального сезону та про стан боротьби країни з коронавірусом зазначив, що усього вистачає, зокрема й вакцини.

"Не бійтеся Інтернету, нехай інтернет боїться нас, — заявив Зеленський, — Чим можна його налякати? Здоровим, критичним та позитивним мисленням ".

"У режимі 24/7 ми робимо та зробимо все, щоб вам було мирно, тепло, ситно і щоб усі ви були здорові ", — завершив промову президент.

Раніше "Телеграф" писав, що раніше заява Зеленського викликала неоднозначну реакцію у харків’ян, а українці з різних регіонів змагалися в дотепності на тему.

Теги:
#Заява #Звернення #Володимир Зеленський
Кадр із відеозвернення
Україна
Нехай інтернет боїться нас: Зеленський випустив нове звернення до українців
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кадр із відеозвернення
Нехай інтернет боїться нас: Зеленський випустив нове звернення до українців
Дата публікації
Категорія
Трагічна смерть молодої бердичівлянки
Дітям погрожували: випливла нова версія смерті молодої матері на Житомирщині (відео)
Дата публікації
Категорія
Літак з США прибув у міжнародний аеропорт "Бориспіль"
США передали Україні третій пакет військової допомоги: як він допоможе стримати РФ
Дата публікації
Категорія
Вікторії Данченко були 27
"Урок для всіх": через 10 днів українці все ще бурхливо обговорюють загибель у ДТП дружини футболіста Данченка
Дата публікації
Категорія
Наслідки ДТП на фото поліції
Водія розірвало на частини: позашляховик зіштовхнувся із фурами під Харковом (фото, відео)