На Донбасі поранили двох українських військових: подробиці

Українські воїни продовжують боронити кордони держави.

Вівторок, 25 січня, став неспокійним на Донеччині — двоє українських захисників отримали поранення. Стан одного з них оцінюють як тяжкий.

Про це повідомляє штаб ООС.

За даними вечірнього зведення за частину поточного дня, бойовики відкривали вогонь та порушували режим тиші п’ять разів. Вогнем із гранатометів вони поливали у бік Авдіївки, біля Мар’їнки крім ручних протитанкових гранатометів використовували стрілецьку зброю. Стріляли також біля Широкиного.

Окупаційні війська також використали безпілотник, який біля села Пищевик на Донеччині скинув постріли ВОГ-17.

Двоє українських бійців зазнали поранень, вони в медустанові. Один із них у задовільному стані, другий — у тяжкому.

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Раніше "Телеграф" писав про втрати у лавах українських військових на Донбасі. На невідомому пристрої 10 січня підірвалися двоє військовослужбовців української армії. Один із них – Ілля Супрун. Молодому офіцеру було лише 23 роки. Також 11 січня на фронті загинув Віктор Кучеренко із Миколаївської області. Позиції ЗСУ того дня обстрілювали з кулеметів та стрілецької зброї.

Також нещодавно відбулися пам’ятні заходи на честь захисників Донецького аеропорту, які понад 240 днів тримали оборону.