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Був душею компанії: Миколаївщина прощається із загиблим на Донбасі солдатом (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Влітку хлопцю мало виповнитися 29 років Новина оновлена 13 січня 2022, 09:16
Влітку хлопцю мало виповнитися 29 років

Віктора Кучеренка запам’ятають як урівноважену та дуже веселу людину

У мережі стало відомим ім'я українського захисника, якого окупанти вбили на Донбасі 11 січня. Загиблим виявився уродженець Миколаївської області, 28-річний Віктор Кучеренко. З життя хлопець пішов у званні старшого солдата.

Подробиці повідомили у пресслужбі Баштанської райдержадміністрації.

З інформації від штабу ООС випливає, що смертельне поранення Кучеренко отримав поряд із селом Новотошківське на Луганщині. Російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі стрілецької зброї, а також великокаліберних кулеметів. На жаль, один із пострілів і забрав життя 28-річного хлопця.

Таким запам’ятають Віктора Кучеренка
Таким запам’ятають Віктора Кучеренка

Відомо, що народився Віктор Кучеренко у селі Антонівка, що у Новоодеському районі Миколаївщини. Пізніше разом із сім’єю перебрався до Новолазарівки, де й досі мешкають його батьки — Геннадій Вікторович та Надія Григорівна. Школу та профтехучилище хлопець закінчив у смт Казанка.

Фото з особистої Facebook-сторінки солдата
Фото з особистої Facebook-сторінки солдата
Фото з особистої Facebook-сторінки солдата
Фото з особистої Facebook-сторінки солдата

Знайомі характеризують загиблого Віктора Кучеренка винятково із позитивного боку. Добросовісний, відповідальний, веселий і взагалі душа компанії — всі ці епітети підходять покійному солдатові.

Фото з особистої Facebook-сторінки солдата
Фото з особистої Facebook-сторінки солдата

У мережі можна знайти навіть відеопідбірку із дитячими фотографіями воїна, яку він зробив сам ще 2020 року.

Варто зазначити, що на фронті Кучеренко був кілька років, мав звання учасника бойових дій, застав ще АТО. Службу проходив у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді.

Багато мешканців Миколаївщини щиро співчувають родичам та близьким загиблого, висловлюючи свій жаль.

Нагадаємо, що 10 січня Україна втратила одразу двох своїх захисників. Напередодні стало відомо ім’я одного із загиблих — жителя Дніпра, 20-річного Іллі Супруна. Він був десантником і разом зі своїм товаришем по службі загинув через невідомий вибуховий пристрій.

Раніше "Телеграф" також писав, що на Рівненщині попрощалися з військовослужбовцем, який брав участь в обороні Луганського аеропорту. На жаль, чоловіка вдалося ідентифікувати лише завдяки аналізу ДНК.

Теги:
#Миколаївська область #Донбас #Загибель #Загиблий #Воїн #Військовослужбовець
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