Рус

"Мій герой. Наш герой": у мережі сумують за загиблим молодим офіцером-десантником (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
184
Ілля Супрун служив у 25-й повітряно-десантній бригаді Новина оновлена 12 січня 2022, 15:43
Ілля Супрун служив у 25-й повітряно-десантній бригаді

Чоловік проходив службу у ЗСУ у чині лейтенанта.

Україна втратила двох своїх захисників 10 січня. Вони підірвалися на невідомій вибухівці. Одним із них став молодий дніпрянин Ілля Супрун.

Про це в мережі розповіла його хрещена та тітка Ганна Кириченко.

Хлопцю було трохи за 20 (1999 року народження), він закінчив Дніпровський ліцей інформаційних технологій, згодом здобув освіту в Національній академії сухопутних військ ім. Сагайдачного.

Загиблий Ілля Супрун
Загиблий Ілля Супрун

Закінчив її менш як два роки тому — 2020-го. Службу проходив у 25-й повітряно-десантній Січеславській бригаді. Був лейтенантом.

Офіцера згадують рідні та близькі. "Ще один герой злетів у небо ангелом", — написала його двоюрідна бабуся у Facebook.

Загибель Іллі та його товариша по службі вже розслідує військова прокуратура. Повідомляється, що трагічний вибух стався біля села Крута Балка на Донеччині. Під час загибелі воїни відновлювали мінно-вибухові загородження.

У штабі ООС повідомляють, що у вівторок на Донбасі українські війська також зазнали втрати — біля Новотошківського поливали вогнем за позиціями українських військових зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Бойовики смертельно поранили одного українського військового.

"Телеграф" раніше писав про заяву президента Володимира Зеленського, який хоче домовлятися про припинення конфлікту на Донбасі.

Теги:
#Дніпро #Донбас #Загибель #Десантник
Сім’я була в машині, що відлетіла на відбійник
Харків
Батьки загинули, двійнята — у реанімації: деталі про жертв трагічної ДТП у Харкові
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Сім’я була в машині, що відлетіла на відбійник
Батьки загинули, двійнята — у реанімації: деталі про жертв трагічної ДТП у Харкові
Дата публікації
Категорія
У Росії вважають, що Україна ухиляється від виконання зобов’язань
Є умова: у Путіна відреагували на пропозицію Зеленського "домовитися"
Дата публікації
Категорія
Коронавірус схожий на туберкульоз за симптоматикою, однак є характерні відмінності
Коронавірус можна сплутати з туберкульозом: як відрізнити ці хвороби
Дата публікації
Категорія
Техогляди в Україні стануть обов’язковими вже цього року
В Україну повертається обов’язковий техогляд: ціна та штрафи, якщо його не пройти
Дата публікації
Категорія
Конфуз стався під час виступу очільника уряду
"Вийшов зайчик погуляти": канал "Рада" відзначився черговим фейлом, цього разу — зі Шмигалем (відео)