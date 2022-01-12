"Мій герой. Наш герой": у мережі сумують за загиблим молодим офіцером-десантником (фото)

Чоловік проходив службу у ЗСУ у чині лейтенанта.

Україна втратила двох своїх захисників 10 січня. Вони підірвалися на невідомій вибухівці. Одним із них став молодий дніпрянин Ілля Супрун.

Про це в мережі розповіла його хрещена та тітка Ганна Кириченко.

Хлопцю було трохи за 20 (1999 року народження), він закінчив Дніпровський ліцей інформаційних технологій, згодом здобув освіту в Національній академії сухопутних військ ім. Сагайдачного.

Загиблий Ілля Супрун

Закінчив її менш як два роки тому — 2020-го. Службу проходив у 25-й повітряно-десантній Січеславській бригаді. Був лейтенантом.

Офіцера згадують рідні та близькі. "Ще один герой злетів у небо ангелом", — написала його двоюрідна бабуся у Facebook.

Загибель Іллі та його товариша по службі вже розслідує військова прокуратура. Повідомляється, що трагічний вибух стався біля села Крута Балка на Донеччині. Під час загибелі воїни відновлювали мінно-вибухові загородження.

У штабі ООС повідомляють, що у вівторок на Донбасі українські війська також зазнали втрати — біля Новотошківського поливали вогнем за позиціями українських військових зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Бойовики смертельно поранили одного українського військового.

"Телеграф" раніше писав про заяву президента Володимира Зеленського, який хоче домовлятися про припинення конфлікту на Донбасі.