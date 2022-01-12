Укр

"Мой герой. Наш герой": в сети скорбят по погибшему молодому офицеру-десантнику (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Илья Супрун служил в 25-й воздушно-десантной бригаде Новость обновлена 12 января 2022, 15:43
Илья Супрун служил в 25-й воздушно-десантной бригаде

Мужчина проходил службу в ВСУ в чине лейтенанта.

Украина потеряла двух своих защитников 10 января. Они подорвались на неизвестной взрывчатке. Одним из них стал молодой днепрянин Илья Супрун.

Об этом в сети рассказала его крестная и тетя Анна Кириченко.

Парню было чуть за 20 (1999 года рождения), он закончил Днепровский лицей информационных технологий, затем получил образование в Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного.

Погибший Илья Супрун
Погибший Илья Супрун

Закончил ее менее двух лет назад — в 2020. Службу проходил в 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригаде. Был лейтенантом.

Офицера вспоминают родные и близкие. "Еще один герой взлетел в небо ангелом", — написала его двоюродная бабушка в Facebook.

Гибель Ильи и его сослуживца уже расследует военная прокуратура. Сообщается, что трагический взрыв произошел возле села Крутая Балка на Донетчине. Во время гибели воины восстанавливали минно-взрывные заграждения.

В штабе ООС сообщают, что во вторник на Донбассе украинские войска также понесли потерю — возле Новотошковского поливали огнем по позициям украинских военных из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Боевики смертельно ранили одного украинского военного.

"Телеграф" ранее писал о заявлении президента Владимира Зеленского, который хочет договариваться о прекращении конфликта на Донбассе.

Теги:
#Днепр #Донбасс #Гибель #Десантник
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