"Мой герой. Наш герой": в сети скорбят по погибшему молодому офицеру-десантнику (фото)
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Мужчина проходил службу в ВСУ в чине лейтенанта.
Украина потеряла двух своих защитников 10 января. Они подорвались на неизвестной взрывчатке. Одним из них стал молодой днепрянин Илья Супрун.
Об этом в сети рассказала его крестная и тетя Анна Кириченко.
Парню было чуть за 20 (1999 года рождения), он закончил Днепровский лицей информационных технологий, затем получил образование в Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного.
Закончил ее менее двух лет назад — в 2020. Службу проходил в 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригаде. Был лейтенантом.
Офицера вспоминают родные и близкие. "Еще один герой взлетел в небо ангелом", — написала его двоюродная бабушка в Facebook.
Гибель Ильи и его сослуживца уже расследует военная прокуратура. Сообщается, что трагический взрыв произошел возле села Крутая Балка на Донетчине. Во время гибели воины восстанавливали минно-взрывные заграждения.
В штабе ООС сообщают, что во вторник на Донбассе украинские войска также понесли потерю — возле Новотошковского поливали огнем по позициям украинских военных из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Боевики смертельно ранили одного украинского военного.
"Телеграф" ранее писал о заявлении президента Владимира Зеленского, который хочет договариваться о прекращении конфликта на Донбассе.
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