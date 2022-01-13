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Был душой компании: Николаевщина прощается с погибшим на Донбассе солдатом (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Летом парню должно было исполниться 29 лет Новость обновлена 13 января 2022, 09:16
Летом парню должно было исполниться 29 лет

Виктора Кучеренко запомнят как рассудительного и очень веселого человека

В сети стала известна личность украинского защитника, который был убит российскими оккупантами на Донбассе 11 января. Погибшим оказался уроженец Николаевской области, 28-летний Виктор Кучеренко. Из жизни парень ушел в звании старшего солдата.

Подробности сообщили в пресс-службе Баштанской райгосадминистрации.

Из информации от штаба ООС следует, что смертельное ранение Кучеренко получил рядом с селом Новотошковское на Луганщине. Российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия, а также крупнокалиберных пулеметов. К сожалению, один из выстрелов и забрал жизнь 28-летнего парня.

Таким запомнят Виктора Кучеренко
Таким запомнят Виктора Кучеренко

Известно, что родился Виктор Кучеренко в селе Антоновка, что в Новоодесском районе Николаевщины. Позже вместе с семьей перебрался в Новолазаровку, где и доныне проживают его родители — Геннадий Викторович и Надежда Григорьевна. Школу и профтехучилище парень закончил в смт Казанка.

Фото из личной Facebook-страницы солдата
Фото из личной Facebook-страницы солдата
Фото из личной Facebook-страницы солдата
Фото из личной Facebook-страницы солдата

Знакомые характеризуют погибшего Виктора Кучеренко исключительно с позитивной стороны. Добросовестный, ответственный, веселый и вообще душа компании — все эти эпитеты подходят покойному солдату.

Фото из личной Facebook-страницы солдата
Фото из личной Facebook-страницы солдата

В сети можно найти даже видеоподборку с детскими фотографиями воина, которую он сделал сам еще в 2020 году.

Стоит отметить, что на фронте Кучеренко находился несколько лет, имел звание участника боевых действий, застал еще АТО. Службу проходил в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде.

Многие жители Николаевщины искренне сочувствуют родственникам и близким погибшего, высказывая свои соболезнования.

Напомним, что 10 января Украина потеряла сразу двух своих защитников. Накануне стало известно имя одного из погибших — жителя Днепра, 20-летнего Ильи Супруна. Он был десантником и вместе со своим сослуживцем погиб из-за неизвестного взрывного устройства.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Ровенской области попрощались с военнослужащим, который участвовал в обороне Луганского аэропорта. К сожалению, мужчину удалось идентифицировать исключительно благодаря анализу ДНК.

Теги:
#Николаевская область #Донбасс #Гибель #Погибший #Воин #Военнослужащий
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