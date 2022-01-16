В Україні вшановують пам’ять "кіборгів" Донецького аеропорту: чим запам’ятався подвиг українських героїв

Бої тривали майже 8 місяців.

В Україні в неділю, 16 січня, вшановують пам’ять героїв, які протягом 242 днів захищали Донецький аеропорт (ДАП) від окупаційних військ, що перевершували їх за чисельністю.

За витримку та непохитність їх стали називати "кіборгами", хоча серед них були медики, волонтери та добровольці.

Бої за ДАП тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.

Почалося все із захоплення аеропорту проросійськими бойовиками та чеченськими найманцями 26 травня, того ж дня десантники за підтримки ВПС вибили їх із будівлі та повернули контроль над ним.

Після цього окупанти неодноразово намагались захопити будівлю, але це їм не вдавалося.

Найбільш запеклі бої відбувалися в січні 2015 року, тоді через безперервні обстріли впала диспетчерська вежа.

20 січня 2015 року скориставшись перемир’ям та необхідністю забрати тіла загиблих, бойовики замінували перекриття терміналу та підірвали його. Тоді під час вибуху загинули 58 українських захисників і було повністю знищено новий термінал. Після цього командування наказало покинути аеропорт і вже 22 січня там не залишилося жодного українського бійця.

За офіційними даними, всього в аеропорту за різними оцінками загинули від 99 до 109 українських захисників, ще близько 440 було поранено, втрати противника оцінюються у 800 людей убитими та до 2 тисяч пораненими.

Як повідомлялося раніше, спостерігачі зафіксували нарощування числа бойової техніки на окупованих територіях Донбасу. За даними СЦКК, було виявлено 275 нових одиниць російської військової техніки.