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Бойовики посилили позиції на Донбасі сотнями одиниць військової техніки (карта)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Окупанти стягнули на Донбас ще майже 300 одиниць військової техніки РФ Новина оновлена 16 січня 2022, 14:10
Окупанти стягнули на Донбас ще майже 300 одиниць військової техніки РФ

Стягування техніки супроводжувалося перешкоджанням роботи спостерігачів СЦКК.

На фоні погроз Україні з боку Російської Федерації та розповсюдженні фейків про війська США на Донбасі продовжує зростати кількість окупаційних військ та техніки, якої лише за минулу добу стало на 275 одиниць більше. У ОБСЄ впевнені, що це свідчить про створення умов для подальшої ескалації конфлікту.

Про це повідомляє СЦКК на Facebook-сторінці Операції об’єднаних сил.

Зазначається, що російські найманці всупереч Мінським домовленостям, на виконанні яких так сильно наполягає РФ, розмістили на тимчасово окупованій території 275 одиниць російської військової техніки.

Крім того, як зазначили в СЦКК, російські бойовики перешкоджали роботі місії ОБСЄ. Зокрема, відкривали вогонь по їх літальних апаратах у районі селищ та перешкоджали сигналу GPS під час польотів Василівка, Каштанове та Калинове.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про систематичне створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів", — резюмували у СЦКК.

Карта розташувань російської техніки на Донбасі
Карта розташувань російської техніки на Донбасі

Заяву про стягування техніки в окуповані райони Донецької та Луганської областей напередодні опублікували спостерігачі ОБСЄ. За їх даними, на територію ОРДЛО російські окупаційні війська стягнули десятки артилерійських установок та танків.

"СММ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення: 26 гаубиць на полігоні поблизу н. п. Бугаївка, а також сім танків на полігоні біля н. п. Новоселівка", — йдеться у звіті.

А за межами спеціально відведених місць для зберігання техніки спостерігачі помітили ще й зенітні ракетні комплекси, 50 танків, 15 самохідних артилерійських установок і 16 буксированих артилерійських установок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що директор російського телеканалу Russia Today Антон Красовський заявив, що територія України буде захоплена Росією, а її Конституцію спалять на Хрещатику. Українці не розгубилися і знайшли чим відповісти на такі закиди російського пропагандиста.

Теги:
#Україна #Росія #Військова техніка #Донбас #Мінські угоди
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