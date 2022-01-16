Боевики усилили позиции на Донбассе сотнями единиц военной техники (карта)

Стягивание техники сопровождалась препятствием работы наблюдателей СЦКК.

На фоне угроз Украине со стороны Российской Федерации и распространении фейков о войсках США на Донбассе продолжает расти количество оккупационных войск и техники, которой только за минувшие сутки стало на 275 единиц больше. В ОБСЕ уверены, что это свидетельствует о создании условий для дальнейшей эскалации конфликта.

Об этом сообщает СЦКК на Facebook-странице Операции объединенных сил.

Отмечается, что российские наемники, вопреки Минским договоренностям, на выполнении которых так сильно настаивает РФ, разместили на временно оккупированной территории 275 единиц российской военной техники.

Кроме того, отметили в СЦКК, российские боевики препятствовали работе миссии ОБСЕ. В частности, открывали огонь по их летательным аппаратам в районе поселков и препятствовали сигналу GPS во время полетов Васильевка, Каштаново и Калиново.

"Зафиксированные нарушения со стороны ЗФ РФ свидетельствуют о систематическом создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения. А также попытки скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей", — резюмировали в СЦКК.

Карта расположений российской техники на Донбассе

Заявление о стягивании техники в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей накануне опубликовали наблюдатели ОБСЕ. По их данным, на территорию ОРДЛО российские оккупационные войска стащили десятки артиллерийских установок и танков.

"СММ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода: 26 гаубиц на полигоне вблизи н. п. Бугаевка, а также семь танков на полигоне у н. п. Новоселовка", — говорится в отчете.

За пределами специально отведенных мест для хранения техники наблюдатели заметили еще и зенитные ракетные комплексы, 50 танков, 15 самоходных артиллерийских установок и 16 буксированных артиллерийских установок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что директор российского телеканала Russia Today Антон Красовский заявил, что территория Украины будет захвачена Россией, а ее Конституцию сожгут на Крещатике. Украинцы не растерялись и нашли чем ответить на слова российского пропагандиста.