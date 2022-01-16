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В Украине чтят память "киборгов" Донецкого аэропорта: чем запомнился подвиг украинских героев

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Защитники ДАП Новость обновлена 16 января 2022, 15:15
Защитники ДАП

Бои продолжались почти 8 месяцев.

В Украине в воскресенье, 16 января, чествуют память героев, которые в течение 242 дней защищали Донецкий аэропорт (ДАП) от превосходящих по численности оккупационных войск.

За выдержку и непоколебимость их стали называть "киборгами", хотя среди них были медики, волонтеры и добровольцы.

Бои за ДАП длились с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года.

Началось все с захвата аэропорта пророссийскими боевиками и чеченскими наемниками 26 мая, в тот же день десантники при поддержке ВВС выбили их из здания и вернули контроль над ним.

После этого оккупанты неоднократно захватить здание, но это им не удавалось.

Наиболее ожесточенные бои происходили в январе 2015 года, тогда из-за непрекращающихся обстрелов рухнула диспетчерская башня.

20 января 2015 года воспользовавшись перемирием и необходимостью забрать тела погибших, боевики заминировали перекрытие терминала и взорвали его. Тогда во время взрыва погибли 58 украинских защитников и был полностью уничтожен новый терминал. После этого командование отдало приказ покинуть аэропорт и уже 22 января там не осталось ни единого украинского бойца.

По официальным данным, всего в аэропорту по разным оценкам погибли от 99 до 109 украинских защитников, еще около 440 были ранены, потери противника оцениваются в 800 человек убитыми и до 2 тысяч ранеными.

Как сообщалось ранее, наблюдатели зафиксировали наращивание числа боевой техники на оккупированных территориях Донбасса. По данным СЦКК, было обнаружено 275 новых единиц российской военной техники.

Теги:
#Украина #Донбасс #Донецкий аэропорт #ДАП #ОРДЛО
Защитники ДАП
Украина
В Украине чтят память "киборгов" Донецкого аэропорта: чем запомнился подвиг украинских героев
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В Украине чтят память "киборгов" Донецкого аэропорта: чем запомнился подвиг украинских героев
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