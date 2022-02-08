Долар просяде? Економісти відповіли, що станеться з гривнею найближчим часом

Зараз курс валют в основному регулюється винятково штучним чином

Українцям слід очікувати невеликого зміцнення національної валюти, незважаючи на наявність прогнозів щодо подорожчання долара. Все тому, що експортери та підприємства, які користуються іноземним капіталом, почнуть реалізувати частину накопиченої "відкладеної пропозиції".

Таку інформацію повідомляє Legalhub, посилаючись на інформацію від економістів компанії Ukraine Economic Outlook.

На думку аналітиків організації, у перший тиждень лютого гривня ще "відігравала" девальвацію січня, при цьому зміцнившись на поліції 27,97 UAH/USD.

Тепер же економісти припускають, що до 15 лютого нацвалюта має продовжити своє плавне зміцнення. Їхня оцінка вартості коливається в районі 27,5-28,0 грн/долар. Прогнозується, що на короткий термін зупинити зростання долара в Україні також матимуть змогу дії внутрішніх операторів.

"Так високий запас валюти, яка раніше була задепонована на рахунках, може сформувати короткочасне зміцнення гривні до рівня, що раніше не прогнозувався ринком: до 27,0 27,97 UAH/USD", — підкреслюється у звітах UEO.

Також фахівці кажуть, що зараз Нацбанк активно купує надлишок валюти, що впливає на стабілізацію вартості долара. Якщо ж НБУ знизить активність свого втручання в регулювання курсу валют, то вартість долара вже до кінця місяця може самостійно повернутися на позначку 27 гривень.

При цьому жодна з іноземних валют поки що не є достатньо надійною, щоб зберігати в ній свої заощадження. Як писав "Телеграф", фахівці пропонують українцям тримати гроші в облігаціях внутрішньої позики чи інших цінних паперах. При цьому тут теж є свої нюанси — сумам вкладень краще не бути менше ніж 100 тисяч гривень.

Також ми писали, наскільки сильно на курс валют в Україні вплинула інформація про ймовірну підготовку Росією повноцінного вторгнення. Свою думку виданню висловило одразу кілька економічних експертів.